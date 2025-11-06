Nem Magyarország van elszigetelődve a békepárti álláspontjával + videó
2025. november 06., csütörtök 15:40
| Hír TV
Brüsszel el van szigetelődve a háborúpárti álláspontjával. - jelentette ki a Hír Tv tudósítójának Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ igazgatója hangsúlyozta, pénteken a világ két olyan vezetője fog találkozni, akik már az ukrajnai háború kezdete óta a békét szorgalmazzák.
Brüsszelben születtek azok a dokumentumok, amelyek adóemelést, nyugdíjcsökkentést, a családtámogatások lefaragását és a rezsicsökkentés eltörlését követelik Magyarországtól Így fogalmazott a Fidesz európai parlamenti képviselője Brüsszelben.
A XIV. Leó és Mahmúd Abbász közötti találkozón szó volt a gázai civil lakosság megsegítésének sürgősségéről, a konfliktus befejezéséről, valamint a két, egymás melletti izraeli és palesztin állam felé vezető út folytatásáról.