Nem Magyarország van elszigetelődve a békepárti álláspontjával + videó

2025. november 06., csütörtök 15:40 | Hír TV

Brüsszel el van szigetelődve a háborúpárti álláspontjával. - jelentette ki a Hír Tv tudósítójának Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ igazgatója hangsúlyozta, pénteken a világ két olyan vezetője fog találkozni, akik már az ukrajnai háború kezdete óta a békét szorgalmazzák.

  • Nem Magyarország van elszigetelődve a békepárti álláspontjával + videó

