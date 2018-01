Nem magyarellenes kijelentése miatt bukott meg a román kormányfő

REGGELI JÁRAT SZERDÁN IS 5.50-TÕL. VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ, BÍRÓ BEÁTA. FÕBB TÉMÁINK: 8.30 - A PERONON: HILLER ISTVÁN, AZ MSZP VÁLASZTMÁNYI ELNÖKE. AZ LMP AZT ÍGÉRI, HOGY KORMÁNYRA KERÜLÉSE ESETÉN CSÖKKENTENI FOGJA A GÁZ ÁRÁT. KÖZZÉTETTÉK A FIDESZ-KDNP EGYÉNI KÉPVISELÕJELÖLTJEINEK NÉVSORÁT, 2014-HEZ KÉPEST A KÖRZETEK ÖTÖDÉBEN INDÍT ÚJ JELÖLTET A PÁRTSZÖVETSÉG. NEM INDUL KARCAGON EGYÉNI KÉPVISELÕJELÖLTKÉNT FAZEKAS SÁNDOR FÖLDMÛVELÉSÜGYI MINISZTER. PAKSON SÜLI JÁNOST, AZ ATOMERÕMÛ BÕVÍTÉSÉÉRT FELELÕS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTERT INDÍTJA A FIDESZ-KDNP. SIMONKA GYÖRGY, AKINEK CÉGEI ÜGYÉBEN TÖBB NYOMOZÁS IS FOLYIK, OROSHÁZÁN SZÁLL RINGBE AZ ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSON. FIDESZ-KÖZELI CÉGEK MEGVETTÉK AZ ORSZÁG VALAMENNYI PLAKÁTHELYÉT DECEMBERIG, A KORMÁNY 20-25 EZER ÓRIÁSPLAKÁTON ÉS 14 EZER CITYLIGHTON HIRDETHET ZOOM.HU. A FIDESZ ÉS A KORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÁSI KÖZPONT TAGADJA A ZOOM.HU ÉRTESÜLÉSEIT. HIDVÉGHI BALÁZS, FIDESZ: FEBRUÁR 17-TÕL FOGUNK PLAKÁTOKON IS KAMPÁNYOLNI, DE NEM KÉSZÜLÜNK TÖBB PLAKÁTOT HASZNÁLNI, MINT KORÁBBAN TETTÜK. VÁRHATÓAN MÉG A HÉTEN KIHELYEZIK MINDEN TELEPÜLÉSEN AZ ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS HIRDETMÉNYÉT, AMELY TARTALMAZZA A SZAVAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKAT. FREEDOM HOUSE: AZ EU LEGKEVÉSBÉ DEMOKRATIKUS ÁLLAMA MAGYARORSZÁG. MEGTAGADTA ÖT NÉPSZAVAZÁSI KÉRDÉS ALÁÍRÁSGYÛJTÕ ÍVÉNEK HITELESÍTÉSÉT A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG. A KÉRDÉSEK KÖZÜL NÉGY AZ ÜZEMANYAGOK ÁRRÉSÉNEK MAXIMALIZÁLÁSÁRÓL SZÓLT, AZ ÖTÖDIK GYURCSÁNY FERENC SZAVAZATI JOGÁNAK MEGVONÁSÁRÓL. NÉMETH SZILÁRD: A FIDESZ KIVONUL A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉRÕL, HA AZON SZÉL BERNADETT MEGJELENIK PESTI SRÁCOK. DK: A KORMÁNY TEGYEN RÓLA, HOGY AZ UKRÁNOK NE KAPJANAK MAGYAR NYUGDÍJAT! TÖBB MINT 2 MILLIÁRD FORINTOT AD A KORMÁNY AZ ÚJBUDAI EGYHÁZI GIMNÁZIUMOKNAK. ÚJ MUNKACSOPORTOT ÁLLÍTOTT FEL A FÕVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT AZÉRT, HOGY KEVESEBB HAJLÉKTALAN EMBER LEGYEN A FORGALMAS FÕVÁROSI ALULJÁRÓKBAN. VAN MÉG FÉRÕHELY AZ ÉJJELI MENEDÉKHELYEKEN KÖZÖLTE AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. BOCSÁNATOT KÉRT FERENC PÁPA A CHILEI PAPOK KISKORÚAK ELLENI SZEXUÁLIS VISSZAÉLÉSEIÉRT. MIHAI FIFOR VÉDELMI MINISZTERT NEVEZTE KI IDEIGLENES MINISZTERELNÖKNEK KLAUS IOHANNIS ROMÁN ÁLLAMFÕ. A ROMÁN SZOCIÁLDEMOKRATÁK VIORICA DANCILA-T, NÕSZERVEZETÜK VEZETÕJÉT JELÖLIK KORMÁNYFÕNEK. NEM KAPOTT BIZALMAT A CSEH PARLAMENTI ALSÓHÁZBAN ANDREJ BABIS KISEBBSÉGI KORMÁNYA. A LENGYEL LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG TAGJAI ALKOTMÁNYELLENESNEK MINÕSÍTETTÉK AZ IGAZSÁGÜGYI REFORMOT. EZ A VÉLEMÉNY NEM JELENTI A TÖRVÉNYEK ALKOTMÁNYELLENESSÉ NYILVÁNÍTÁSÁT, ERRE CSAKIS A LENGYEL ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG LENNE JOGOSULT. GYEREKEKKEL TELI ISKOLABUSZ ÜTKÖZÖTT EGY HÁZFALNAK NÉMETORSZÁGBAN, LEGKEVESEBB 37 GYEREK MEGSÉRÜLT, KÖZTÜK 6-AN SÚLYOSAN. A NÉMET BELÜGYMINISZTÉRIUM JELENTÉSE SZERINT 2017-BEN 186 644 ÚJONNAN ÉRKEZÕ MENEDÉKKÉRÕT VETTEK NYILVÁNTARTÁSBA. NÉMET BELÜGYMINISZTER: KEVESEBB A MENEKÜLT, DE MÉG MESSZE NINCS VÉGE A VÁLSÁGNAK. ÕRIZETBE VETTEK EGY TERRORISTAGYANÚS SZÍRIAI FÉRFIT A NÉMETORSZÁGI LIPCSÉBEN. BRÜSSZELBEN TAVALY 802 ÚJ NYOMOZÁST INDÍTOTTAK TERRORIZMUSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN LA LIBRE BELGIQUE. SAJÁT PÁRTSZÉKHÁZA ELÕTT LELÕTTÉK OLIVER IVANOVIC VEZETÕ KOSZOVÓI SZERB POLITIKUST AZ ÉSZAK-KOSZOVÓI KOSOVSKA MITROVICÁBAN. FEDERICA MOGHERINI: A KOSZOVÓI HATÓSÁGOKNAK BÍRÓSÁG ELÉ KELL ÁLLÍTANIUK IVANOVIC GYILKOSAIT. ÚJABB SZANKCIÓKAT HELYEZTEK KILÁTÁSBA PHENJAN ELLEN AZ ÉSZAK-KOREAI VÁLSÁGRÓL VANCOUVERBEN TÁRGYALÓ ORSZÁGOK KÉPVISELÕI. A MIANMARI RENDÕRSÉG TÜZET NYITOTT BUDDHISTA TÜNTETÕKRE, AKIK MEGPRÓBÁLTAK ELFOGLALNI EGY KORMÁNYZATI ÉPÜLETET, HÉT TILTAKOZÓ MEGHALT, 13-AN MEGSEBESÜLTEK, TÖBBEK ÁLLAPOTA VÁLSÁGOS. ALABAMÁBAN ÉS ÉSZAK-KAROLINÁBAN RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT HIRDETTEK A ZORD TÉLI IDÕJÁRÁS MIATT. A SÛRÛ HÓESÉS ÉS JEGESEDÉS MIATT REPÜLÕTEREKET ZÁRTAK LE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN, A VIHARZÓNA A KÖZÉPNYUGATI TEXASTÓL AZ ÉSZAKKELETI MAINE ÁLLAMIG NYÚLIK. KOLUMBIÁBAN LEZUHANT EGY KATONAI HELIKOPTER, TÍZEN MEGHALTAK; EGYELÕRE NEM TUDNI, HOGY MI OKOZTA A BALESETET. EMELKEDETT AZ ÜZEMANYAGOK ÁRA, BRUTTÓ 3 FORINTTAL NÕTT A 95-ÖS BENZIN ÉS BRUTTÓ 2 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRA MÁTÓL. JOGERÕSEN 4 ÉV 2 HÓNAP BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK EGY VISSZAESÕ GYÚJTOGATÓT ZALAEGERSZEGEN. ÁROKBA CSÚSZOTT ÉS VILLANYOSZLOPNAK CSAPÓDOTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI BÉKÉSEN. 3 ÉV 2 HÓNAP VÉGREHAJTANDÓ BÖRTÖNBÜNTETÉST KAPOTT AZ A NÕ, AKI TAVALY MEGHARAPOTT ÉS KIRABOLT EGY 14 ÉVES FIÚT; AZ ÍTÉLET NEM JOGERÕS. KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉSRE ÍTÉLTE A BÍRÓSÁG AZT A MEZÕKÖVESDI ASSZONYT, AKI ELVÁGTA ANYJA TORKÁT TAVALY FEBRUÁRBAN.