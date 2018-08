Nem lesz elég egy személyi a határátlépéshez

Több latin-amerikai ország is határszigorítást jelentett be a venezuelai menekültekkel szemben, az erősödő migrációs nyomás hatására. A venezuelaiak korábban személyi igazolvánnyal is átléphették a kolumbiai, a perui és az ecuadori határt, most viszont már útlevél, és a migrációs ellenőrző pontokon való regisztrálás is szükséges.