Nem lehet megmondani mikor lesz vége a vulkánkitöréseknek

REGGELI JÁRAT SZERDÁN IS 5 ÓRA 50 PERCTÕL. 6.30 TÜNTETÕK A KOSSUTH TÉREN - VENDÉG: GULYÁS BALÁZS SZERVEZÕ, MI VAGYUNK A TÖBBSÉG. 6.40 AZ LMP FRAKCIÓBA ÜLT BE AZ EGYÜTT POLITIKUSA - VENDÉG: SZABÓ SZABOLCS ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ. 7.40 MEGLEPETÉSEKKEL INDUL AZ ÚJ ÉVAD A JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZBAN VENDÉG: NEMCSÁK KÁROLY IGAZGATÓ. 8.30 A PERONON: EMBER ZOLTÁN LEVENTE POLITIKAI ELEMZÕ. MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA. ISMÉT TÖBBEZRES KORMÁNYELLENES TÜNTETÉST TARTOTTAK BUDAPESTEN. ORBÁN DIKTATÚRÁJÁT ÉS AZ ELLENZÉKI PÁRTOKAT IS BÍRÁLTÁK A TÜNTETÕK. LUKÁCSI KATALIN: EZ A RENDSZER AZ ÚR JÉZUST IS NEMZETBIZTONSÁGI KOCKÁZATNAK NEVEZNÉ. AZ ÚJ ORSZÁGGYÛLÉS IS DEMONSTRÁCIÓ KÖZEPETTE ALAKULT MEG. GYÖNGYÖSI MÁRTON, JOBBIK: A PARLAMENTI ESZKÖZÖK KEVESEK LESZNEK MAGYARORSZÁG KISZABADÍTÁSÁHOZ. EBBEN A PARLAMENTI CIKLUSBAN IS A SZENT KORONÁRA TETTEK ESKÜT A JOBBIK ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕI. KARÁCSONY GERGELY: KÜZDENI MEGYÜNK A PARLAMENTBE, NEM MELEGEDNI. SZÉL BERNADETT: AZ LMP FRAKCIÓJA EGY OLYAN SZÖVETSÉG, AMELY A MAGYAR POLITIKA MEGÚJÍTÁSÁÉRT JÖTT LÉTRE. KÖVÉR LÁSZLÓT A PARLAMENT HÁZELNÖKKÉ VÁLASZTOTTA. GULYÁS GERGELY: TÚL ALACSONY A MAGYAR ÉLETSZÍNVONAL AZ EURÓHOZ REUTERS. FIDESZ: NEM LÉP A LENGYEL ÚTRA A BÍRÓSÁGOK FÜGGETLENSÉGÉNEK CSORBÍTÁSÁBAN AZ ORBÁN-KORMÁNY. ÁDER JÁNOS KIJELENTETTE: TÁMOGATNÁ EGY ÚJ VÁLASZTÁSI TÖRVÉNY MEGALKOTÁSÁT. A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ELNÉZÉST KÉRT A VÁLASZTÓKTÓL A VOKSOLÁS LEBONYOLÍTÁSA MIATT. CSÜTÖRTÖKÖN VÁLASZTHATJA ÚJBÓL MINISZTERELNÖKKÉ ORBÁN VIKTORT AZ ORSZÁGGYÛLÉS. ELVETTÉK A NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁGI HELYET NÉMETH SZILÁRDTÓL. ÚJRA 400 FORINT FÖLÉ EMELKEDHET A BENZIN ÁRA PORTFOLIO.HU. DONALD TRUMP BEJELENTETTE, HOGY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK FELMONDJA AZ IRÁNI ATOMSZERZÕDÉST. DONALD TRUMP: EGYOLDALÚ A MEGÁLLAPODÁS, AMELY NEM HOZOTT BÉKÉT ÉS NEM IS FOG. IRÁNI ELNÖK: IRÁN ÚJRAKEZDHETI AZ URÁNDÚSÍTÁST. IZRAELI MINISZTERELNÖK: DONALD TRUMP BÁTOR, HELYES DÖNTÉST HOZOTT AZ IRÁNI NUKLEÁRIS ALKU FELMONDÁSÁVAL. AZ EURÓPAI UNIÓ TOVÁBBRA IS ELKÖTELEZETT AZ IRÁNNAL KÖTÖTT NUKLEÁRIS MEGÁLLAPODÁS FENNTARTÁSA MELLETT. FEHÉR HÁZ: ÚTON VAN ÉSZAK-KOREÁBA MIKE POMPEO KÜLÜGYMINISZTER A CSÚCS ELÕKÉSZÍTÉSÉRE. VITA NÉLKÜL ELVETETTE A SZÉKELYFÖLDI AUTONÓMIATERVEZETET A ROMÁN SZENÁTUS KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁGA. FINANCIAL TIMES: EGYRE JOBBAN MEGOSZTJA AZ UNIÓS TAGÁLLAMOKAT, HOGY MI LEGYEN A BÜNTETÉS A LENGYEL ÉS A MAGYAR KORMÁNYNAK. TÖBB MINT FÉL ÉV UTÁN ALAKULHAT KORMÁNY CSEHORSZÁGBAN. AZ OROSZ PARLAMENT MINISZTERELNÖKKÉ VÁLASZTOTTA MEDVEGYEVET. SZAKÉRTÕI KORMÁNY MEGALAKÍTÁSÁT JAVASOLTA AZ OLASZ ÁLLAMFÕ, MIUTÁN KUDARCCAL VÉGZÕDÖTT A KOALÍCIÓS EGYEZTETÉS UTOLSÓ FORDULÓJA IS. ERDOGAN: AKÁR ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁSOKRA IS SZÜKSÉG LEHET AZ ÚJ ELNÖKI RENDSZER BEVEZETÉSE ELÕTT. MINISZTERELNÖKKÉ VÁLASZTOTTA NIKOL PASINJÁNT AZ ÖRMÉNY PARLAMENT. 3 ÉS FÉL ÉVES CSÚCSOT ÉRT EL AZ OLAJ ÁRA A NEMZETKÖZI PIACON, A VÁRHATÓ IRÁNI SZANKCIÓK ÉS A HÉTVÉGI IRAKI PARLAMENTI VÁLASZTÁS MIATT. ÚJABB EBOLA JÁRVÁNY VAN KIALAKULÓBAN KONGÓBAN, MÁR 17-EN MEGHALTAK. AZ IMF-HEZ FORDULT ARGENTÍNA, HOGY PÉNZÜGYI TÁMOGATÁST KÉRJEN A FIZETÕESZKÖZ LEÉRTÉKELÕDÉSE MIATT KIALAKULT HELYZET KEZELÉSÉRE. MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS TÖMEGSÍRT TALÁLTAK A NEMZETI MÚZEUM KERTJÉBEN A FELÚJÍTÁSON DOLGOZÓ MUNKÁSOK. 19 KÖLYÖKKUTYÁT PRÓBÁLT KICSEMPÉSZNI MAGYARORSZÁGRÓL EGY OLASZ FÉRFI, ELJÁRÁST INDÍTOTTAK ELLENE. TÖBB MINT 10 EZER DOBOZ ADÓZATLAN CIGARETTÁT TALÁLTAK A PÉNZÜGYÕRÖK ZALÁBAN EGY OSZTRÁK AUTÓBAN. EMELI 3 FORINTTAL A 95-ÖS BENZIN, ÉS BRUTTÓ 2 FORINTTAL A GÁZOLAJ NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT SZERDÁN A MOL. A BENZIN LITERENKÉNTI ÁTLAGÁRA 381 FORINTRA, A GÁZOLAJÉ 389 FORINTRA NÕ.