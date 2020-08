Nem lassult a járvány terjedése a hazánkkal szomszédos országokban

Magyarország Trianon századik évfordulójára újra tekintélyt vívott ki magának az elmúlt tíz év teljesítményének köszönhetően - mondta az Országgyűlés elnöke a Kossuth rádióban. Kövér László közölte: Magyarország ezzel azt üzeni a térség politikai vezetőinek, hogy a jövőben biztosan nem lehetünk sikeresek egymás rovására. Augusztus 20. arra emlékeztet bennünket, hogy Európa egyik legősibb államának polgárai vagyunk - jelentette ki Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. 24 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4970 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 609 fő, 3631-en már meggyógyultak. Az intézményvezető kezdeményezésre augusztus 19-étől látogatási és kijárási tilalmat rendelt el a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő Pesti Úti Idősek Otthonában a Fővárosi Operatív Törzs - közölte a főpolgármesteri hivatal. Megkapták a köznevelési intézmények a következő tanévre vonatkozó járványügyi protokollt - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Kifúrná az MSZP elnöki székéből Tóth Bertalant Mesterházy Attila. A politikus bejelentette, hogy ringbe száll a párt társelnöki pozíciójáért. Amennyiben Gyurcsány vezetésével indul az ellenzék, soha nem fog kormányra kerülni - jelentette ki Hódmezővásárhely ellenzéki polgármestere az ATV-ben. Márki-Zay Péter szerint, ha az embereknek Gyurcsány és Orbán között kell dönteni, akkor mindig az utóbbit fogják választani. Cáfolta saját szóvivőjét és alelnökét is Gyurcsány Ferenc. A Demokratikus Koalíció elnöke Facebook-posztjában azt írta: nem lesz házelnök, az ellenzék esetleges győzelme esetén. Korábban Barkóczi Balázs azt mondta: Gyurcsány Ferenc ugyan nem vállal szerepet, egy esetleges hatpárti kormányban azonban közjogi tisztséget be akar tölteni. A baloldali összefogás valójában nem reménykedik a jobbikos Bíró László győzelmében, az október 11.-ére kiírt Borsod megyei időközi választáson - írja a Magyar Nemzet. A lap jobbikos forrásra hivatkozva emlékeztet: a DK ellendrukkerként nem fog kampányolni Bírónak, akinek a várható választási fiaskójától, a Jobbik további gyengülését valószínűsíti a Gyurcsány-párt. Nem látja támogathatónak Szanyi Tibor, az ISZOMM párt alapítója a Borsod megyei időközi választáson induló összellenzéki jelöltet, Bíró Lászlót. Nem átláthatóan és elszámoltathatóan használta fel a közpénzeket a Párbeszéd és az LMP pártalapítványa – írja a Magyar Nemzet. Homoszexuális provokációt és garázdaságot is elkövetett Karácsony Gergely azzal, hogy kitűzte a szivárványos zászlót a városházára – mondta Novák Előd Magyarország élőben című műsorunkban. A Mi Hazánk Mozgalom alelnöke szerint beteges devianciát népszerűsít a főváros. Sokasodnak a gondok az érdi Modern városok program beruházásánál, néhánynál már a bedőlés következik - jelentette ki a a Fidesz–KDNP-képviselőcsoport vezetője. Simó Károly hozzátette: a polgármester úgy próbálja elterelni erről a figyelmet, hogy régi ügyeket igyekszik a korábbi fideszes vezetés számlájára írni. Ütésállónak nevezte a magyar mezőgazdaságot Nagy István agrárminiszter Debrecenben, a 29. Farmer Expo megnyitóján. Esztergom vasútállomása mellett átadták a város új buszpályaudvarát, a 240 járatot kiszolgáló létesítménnyel intermodális közlekedési csomópont jött létre, amelyet augusztus 20-tól vehetnek igénybe az utasok. A magyar megmaradást szolgálná a nemzeti régiók létrejötte, ezért létérdek támogatni az erre irányuló aláírásgyűjtést - hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Az Európai Unió, a tagállamok és a Földközi-tenger térségének országai közötti, kölcsönösen előnyös együttműködésre van szükség az illegális migráció megállításához - mondta a szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős uniós biztos. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet felajánlotta, hogy közvetít a fehérorosz kormány és az ellenzék között „a nyitott és építő párbeszéd” megteremtése érdekében a vitatott kimenetelű elnökválasztás után kialakult belpolitikai válságban. Benyújtotta lemondását Fehéroroszország szlovákiai nagykövete, aki korábban támogatásáról biztosította az Aljakszandr Lukasenko államfő ellen tüntetőket. Angela Merkel német kancellár telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz államfővel a Fehéroroszországban az elnökválasztás után kialakult belpolitikai válságról - közölte a kancellár szóvivője. Már 21,8 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 777 ezer, a gyógyultaké pedig 13,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Nem sikerült gátat szabni a koronavírus-járvány terjedésének Ukrajnában és Romániában. Kijev adatai szerint a napi új fertőzések száma átlagosan 1600 körüli. Romániában szintén több mint ezren betegedtek meg az elmúlt 24 órában. A regisztrált fertőzések számának emelkedése miatt egyelőre nem lehet tovább lazítani a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozásokat Németországban - mondta Angela Merkel kancellár. A SinoPharm kínai állami gyógyszergyártó vállalat várhatóan az év végéig kereskedelmi forgalomba hozható oltóanyagot állít elő az új típusú koronavírus ellen - mondta a vállalat vezetője, Liu Csin-cseng. Szaúd-Arábiának érdeke a kapcsolatok normalizálása Izraellel - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök tanácsadója és veje, Jared Kushner. Számos rakéta csapódott be Kabulban a diplomáciai negyed közelében, a több nagykövetségnek otthont adó területet azonnal lezárták, a diplomatákat biztonságos helyre evakuálták - közölték helyi hatóságok. Egy Bamakóhoz közeli katonai támaszponton kirobbant lehetséges zendülésről adott hírt Mali norvégiai nagykövetsége, az értesülést a mali hadsereg szóvivője megerősítette. A középnyugati Minnesota államban kampányolva Donald Trump amerikai elnök a radikális baloldal bábjának nevezte Joe Bident, a demokraták várható elnökjelöltjét. Kínának történő kémkedésért vádat emeltek Hawaii-on az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség egyik korábbi munkatársa, Andrew Yuk Ching Ma ellen - jelentette be az amerikai igazságügyi minisztérium. A kormányellenes tüntetések 40 napja tartó sorozata után váratlanul beterjesztett egy alkotmánytervezetet Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök. A két héttel ezelőtti hatalmas bejrúti robbanással kapcsolatban letartóztatták a vámhatóság vezetőjét - jelentette az arab ország állami hírügynöksége. Mauritiuson elkezdték eltávolítani a korallzátonyról a kettétört és súlyos olajszennyezést okozó japán teherhajót. Donald Trump amerikai elnök rendkívüli állapotot hirdetett ki Iowa állam egész területére az elmúlt napok pusztító viharai miatt. Elütött egy rendőrt egy 41 éves osztrák férfi Sopronban, majd elmenekült. A férfit az osztrák rendőrök fogták el. Magyarország területére jogellenesen bejutott külföldieket szállított egy szerb férfi Iharosberénynél, a rendőrség elfogta és eljárást indított ellene. Három jegyvizsgálót is bántalmaztak a vonatokon péntek és vasárnap között, egyiküket tapétavágóval vágták meg három helyen - közölte a MÁV-START. Főleg a hirtelen felgyülemlett esővíz szivattyúzásához kérték a tűzoltók segítségét a hétfői vihar miatt, de több helyen vezetékeket is leszakított a viharos szél - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Babos Tímea ott lesz az augusztus 31-én rajtoló amerikai nyílt teniszbajnokságon. Labdarúgó NB I: Budafok - Kisvárda 2:1 A múlt csütörtökön bejelentett eset után újabb három koronavírus-fertőzöttet találtak az Olympique Marseille labdarúgócsapatánál, így veszélybe került a francia bajnokság hétvégére tervezett rajtja.