A kormányzó baloldali pártok csúfos vereséget szenvedtek szakértők szerint. Csakhogy ezek a pártok most mindent elkövetnek, hogy ne érvényesülhessen a választók demokratikus akarata. Most például egy szoftverhibára hivatkozva elvettek egy mandátumot a párttól, így az AFD nem lehet úgynevezett blokkoló ellenzék.

