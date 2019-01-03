2019. január 3.,
csütörtök, Genovéva, Benjámin napja

Nem keresnek tovább túlélőket Magnyitogorszkban

Hír TV

2019. január 3., csütörtök 19:44

Befejezték a túlélők utáni kutatást az orosz tömbház romjainál.

A hatóságok szerint szinte reménytelen, hogy a mínusz 20 fokos hidegben bárkit is életben találjanak. Az Ural-hegység déli részén lévő Magnyitogorszkban 39 holttestet, köztük hat gyermekét emelték ki a törmelékek közül. Az orosz egészségügyi minisztérium azt közölte, hogy 5 túlélőt kórházban ápolnak, állapotuk stabil. Jobban van az újév napján kimentett 10 hónapos kisfiú is, lehet, hogy elkerülhető lesz az elfagyott lábának amputálása. Az orosz ipari városban valószínűleg gázrobbanás miatt omlott le a 10 emeletes épület egy része.

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