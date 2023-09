Nem jut elég élőhely a medvéknek Romániában

Megosztás itt:

A környezetvédelmi minisztérium korábban már elvégzett egy egyszerűsített felmérést. Ebből kiderült, hogy körülbelül 8000 medve él az országban. Most ezt igazolni látszik az a szakszerű genetikai vizsgálat, amely részletes képet hivatott adni a teljes medvepopulációról.

Az eddig kielemzett minták alapján 3000 medve már bizonyítottan él Romániában. Ha a további eredmények is hasonló modellt követnek, beigazolódni látszik a korábban felmért körülbelül 8000-res egyedszám.

A szakemberek szerint Románia csak feleennyi nagyvadat képes megfelelő körülmények között eltartani. Tehát minden második medve éhezik, vagy az emberi településekre, mezőgazdasági területekre kénytelen bejárni élelemért. A környezetvédelmi tárca korábban évente több, mint 400 medve kilövésére adott engedélyt a vadásztársaságoknak, azonban 2016-ban betiltották a medvepopuláció ilyen jellegű szabályozását. A medvék pedig féktelenül elszaporodtak Romániában. Az utóbbi években ötvenszeresére nőtt a nagyvadak okozta károk száma. Amíg korábban mindössze 7, nagyrészt erdélyi megyékből érkeztek medvekárok, tavaly már háromszor annyi közigazdasági egység, tehát az ország fele érintett volt. A lakott területekre egyre gyakrabban belátogató nagyvadak számos esetben okoznak személyi sérülést és anyagi kárt is.

Az elmúlt néhány héten különösen megszaporodtak az amúgy is gyakori medveészlelések és medvekárok. Ugyanis a medvék ilyenkor készülnek a téli időszakra, tehát meglehetősen nagy mennyiségű táplálékra van szükségük, hogy hónapokig bírják étel és víz nélkül. A múlt héten például Székelyföldön a hatóságoknak két nagyvadat is ki kellett lőni, Korondon és Csíkszeredában. Ahová gyümölcsért ment medve, veszélyeztetve az ott lakók életét. A tegnap reggel pedig Sepsiszentgyörgyön riasztották a lakosokat, hogy medve kószál a város területén. Kovászna megyében a múlt héten pár óra leforgása alatt két medvegázolás is történt. A jelentős anyagi kárt leszámítva súlyos személyi sérülés nem történt. Mindkét alkalommal nagyvad elpusztult a balesetben.