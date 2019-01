Nem jó most külföldi újságírónak lenni Venezuelában

Az elnök elleni tüntettek Caracasban az amerikai kormány által ideiglenes államfőnek elismert venezuelai házelnök vezetésével. A venezuelai ellenzék átmeneti kormányt szeretne és szabad választásokat. A csőd közeli állapotban lévő Venezuelából 3 millióan menekültek külföldre a szegénység, az áruhiány és a hiperinfláció elől.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Humanitárius segítséget szeretnénk kapni a külföldi országoktól, hogy megmenthessük az életünket, amit igazságtalanul elveszítettünk a rezsim miatt” – mondta egy tüntető.

Juan Guaido titokban a hadsereg vezetőivel is egyeztet Nicolas Maduro leváltása érdekében. Ezt a The New York Timesban megjelent cikkében közölte.

„Jó megbeszélést folytattam Trump elnökkel. Már beszéltünk az alelnökkel, szenátorokkal, ahogy az argentin és a chilei elnökkel is. A legfontosabb a széles támogatás, és az elismerés. Ez nagyon fontos. Nem igazságot szeretnénk a mozgalmunknak, hanem egy nemzetközi koalíciót, amely támogatja ez a szuverén folyamatot Venezuelában” – mondta Guaido.

Az egyeztetéseket később az amerikai elnök is megerősítette. Donald Trump szerint a latin-amerikai országban megkezdődött a küzdelem a demokráciáért, amelyet kormánya támogat. Washington közben szankciót vezetett be egy nicaraguai olajvállalattal szemben, mert venezuelai energiahordozóval kereskedik. Trump nemzetbiztonsági tanácsadója pedig azt kérte az amerikai üzleti élet szereplőit, ne üzleteljenek a Venezuelával.

A hivatalban lévő elnök még az ellenzéki tüntetés előtt felkereste a hadsereg kiképzőtáborát, majd egy egyházi rendezvényen kérte az emberek támogatását.

„Mindig bízhatnak bennem. Arra kérlek titeket, imádkozzatok értem. Kérem az áldásotok, én békét kérek Venezuelának” – mondta Nicolas Maduro.

Maduro Oroszország, Kína és Törökország támogatására számíthat. Azt a hírügynökségi értesülést viszont a moszkvai vezetés visszautasította, hogy orosz zsoldosokat küldtek volna az elnök védelmére. Közben a venezuelai ellenzék mellett nemcsak az Egyesült Államok, ha nem az Európai Parlament is kiállt.

„Három dolgot kérünk a Háztól. Először is, el akarjuk ismerni a Nemzetgyűlést és Juan Guaido ideiglenes elnök személyét, mint egyetlen legitim hatalmat Venezuelában. Másodszor, azt kérjük az ország fegyveres erőitől, szervezzenek meg egy békés hatalomátadást a venezuelai alkotmány szerint. Harmadszor, szeretnénk sürgős támogatást küldeni az új hatóságoknak, hogy enyhíthessék a humanitárius válságot Venezuelában” – mondta Estebabn González Pons, spanyol néppárti képviselő.

Az ellenzéki tüntetéseknek már több mint negyven halálos áldozata van. De a hatóságok fellépnek az eseményekről tudósító külföldi újságírókkal szemben is. A hatóságok őrizetbe vették a spanyol hírügynökség munkatársát és két francia újságírót. Két chileit pedig kitoloncoltak Venezuelából.