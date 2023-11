Nem jelentett be totális háborút a Hezbollah

Megosztás itt:

Rakétahajókat telepített az izraeli hadsereg a Vörös-tengerre, egy nappal azután, hogy az Iránnal szövetséges húszi mozgalom rakéta- és dróntámadásokat indított Izrael ellen Jemenből.

Hezbollah-vezetője közben közölte: Őket nem félemlítették meg az amerikai hadihajók. Naszrallah szerint nekik megvannak a fegyverei az amerikai hadihajókkal szemben. Beszédében a terrorszervezet vezetője azt állította, hogy ők már október 8-án beléptek a izraeli-palesztin konfliktusba. Ugyanakkor az végig kerülte hogy kimondja: totális háborúba kezdenének Izraellel szemben.