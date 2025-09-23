Nem javasolta az EP szakbizottsága a szélsőbaloldali Iaria Salis mentelmi jogának felfüggesztését + videó

Megosztás itt:

Ilaria Sais ez alkalommal is megmenekült. A bizottság megkegyelmezett a Zöldek és Olasz Baloldal Szövetsége párt európai parlamenti képviselőjének - írják az olasz lapok. Győztesként ünnepel az olasz baloldal, míg felháborodottan lázad az jobboldal. Az elsők között Matteo Salvini olasz kormányfő helyettes, a Liga főtitkára kommentálta a történeteket. Szégyen, szégyen, szégyen. Megmentette pozícióját, de elvesztette méltóságát. Hibázott, de nem fizet meg érte – üzente a közösségi médián keresztül Salivi. A spanyol néppárti képviselő Vazquez Lazara szerint Salis ügye veszélyes és szégyenletes precedenst teremt. Véleménye szerint a Jogi Bizottságban politikai játszmát üznek. Ez azonban szembe megy a szabályokkal, amelyek egyértelműen leszögezik, hogy a mentelmi jog kizárólag a mandátum alatt elkövetett bűncselekményekre vonatkozik. Jelezte bízik benne, hogy Magyarország az Európai Bírósághoz fog fordulni. A baloldali Demokrata Párt képviselője Pina Picierno kijelentette fontos döntés született a jogállamiság és a tisztességes eljárás védelmében. Salis a bizottság döntését követően úgy nyilatkozott mentelmi jogának megtartása nem azt jelenti, hogy megmenekül az igazságszolgáltatás elől, hanem azt, hogy védelmet élvez idézem: az Orbán Viktor rezsimje általi politikai üldöztetéstől.