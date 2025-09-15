Nem indul expedíció az olimpiai bajnok holttestének felkutatására

Megosztás itt:

A 31 esztendős sportolót - aki olimpián két, világbajnokságon hét aranyérmet nyert 2019-es visszavonulásáig - az észak-pakisztáni Karakoram-hegységben, a Laila-csúcs megmászása közben, 5700 méteres magasságban érte baleset, amikor lezuhanó sziklák eltalálták.

Mászótársa akkor vészjelzést adott le, majd lejutott az alaptáborba. Közvetlenül utána a klasszis biatlonos felkutatását megakadályozták a rossz látási viszonyok - a mentőhelikopterek sem tudtak felszállni - és a kedvezőtlen időjárás is.

Menedzsmentjének hétfői tájékoztatása szerint Dahlmeier úgy rendelkezett, hogy halála esetén ha a kutatócsapat életveszélynek lenne kitéve, akkor ne keressék meg a testét. Ezért noha német hegymászók elkezdtek szervezni egy expedíciót, a küldetést végül törölték.

Fotó forrása: Wikipédia