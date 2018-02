Nem hallgat ügyvédeire Trump

Óriási tétje van annak, ha megjelenik a különleges ügyész előtt az elnök: eskü alatt kell tanúskodnia. A hamis tanúzásba, az igazságszolgáltatás akadályoztatásába pedig kis híján belebukott Bill Clinton a Monica Lewinsky-ügyben. Ezt pontosan tudják a Fehér Ház ügyvédei, akik a The New York Times hétfői értesülései szerint azt tanácsolták Trumpnak, hogy ne menjen el a meghallgatásra. Tartanak attól, hogy ellentmondásos állításaival veszélybe sodorhatja magát.

Nem volt összejátszás a Trump-kampánystáb és az oroszok között. Régóta figyelem ezeket a meghallgatásokat, gyülekeznek ott az ellenzéki politikusok, persze azért, mert pozícióba akarnak kerülni – jelentette ki az elnök január közepén.

Donald Trump mindig is azt állította: nem tud arról, hogy stábja összejátszott volna az oroszokkal a választás manipulálására. A vizsgálóbizottság tevékenységét is boszorkányüldözésnek tartja.

Ennek ellenére fehér házi források szerint azon gondolkodik, hogy elmegy a meghallgatásra. A CNN információi szerint attól tart, a közvélemény kételkedne ártatlanságában, ha elmenekülne a Robert Mueller különleges ügyész vezette bizottság elől.

Ráadásul a közelmúltban az is kiderült, hogy tavaly tavasszal az ugyanezen a nyomon haladó FBI-nyomozást le akarta állíttatni, majd miután a Szövetségi Nyomozóiroda igazgatója, James Comey erre nem volt hajlandó, leváltotta.

Végeredményben nem csak az számít, hogy mit teszünk, hanem az is, hogy miként. Akármit teszünk, azt őszintén és méltósággal kell tennünk. Függetlenül attól, hogy mi a hivatásunk, mindenki annyit ér, amennyit a szava – fogalmazott a vizsgálóbizottságot vezető Robert Mueller különleges ügyész tavalyi kinevezése után. Most az ő feladata lenne szaván fogni az amerikai elnököt.

A háttérben komoly politikai játszma zajlik: a The New York Times írta meg két hete, hogy Trump Muellert is menesztette volna, de végül a botránytól tartva meggondolta magát. Ezután hozta nyilvánosságra az orosz ügyben folyt FBI-vizsgálatról szóló, a republikánus többség által elfogadott kongresszusi jelentést, amely szerint a hírszerzés elfogultan cselekedett. Sokak szerint az elnök azért tette közzé ezt az iratot, hogy aláássa az utána nyomozó hatóság hitelét.