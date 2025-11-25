Nem ért egyet az olasz baloldal az amerikai béketervezettel + videó
2025. november 25., kedd 16:15
| Hír TV
Szerintük az lefegyverzi és megadásra kényszeríti Ukrajnát. A jobboldal azonban üdvözli Donald Trump tervét, különösen azért, mert abban szerepel, hogy a NATO 5-ös cikkelyéhez hasonló garanciák védhetik a jövőben Kijevet.
Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök Zalaegerszegen, az új Flextronics-gyár átadóján. A 35 milliárd forintos beruházáshoz a kormány 7,8 milliárd forinttal járult hozzá. Ezzel 210 új munkahelyet teremtenek.
Négy újabb embert, egy 38 és egy 39 éves férfit, valamint egy 31 és egy 40 éves nőt állítottak elő a Louvre-ban októberben történt műkincsrablás miatt indított nyomozás keretében - közölte kedden a párizsi ügyész.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.