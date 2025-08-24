Nem enged az iráni ajatollah

Megosztás itt:

Irán és az európai nagyhatalmak pénteken állapodtak meg abban, hogy felújítják tárgyalásaikat az iráni urándúsítás korlátozásáról.

"Ők (az európaiak) azt akarják, hogy Irán engedelmeskedjen Amerikának. Az iráni nép ezzel szemben minden erejével szembe fog szállni azokkal, akiknek ilyen megalapozatlan elvárásaik vannak vele szemben"

- idézte Hameneit az iráni állami média. A vallási vezető hozzátette: akik szerint Teheránnak fel kellene hagynia a Washington-ellenes jelszavakkal és közvetlen tárgyalásokat kellene kezdenie az Egyesült Államokkal, azok szerinte nem a valódi problémát akarják megoldani, hanem csak látszatmegoldásokat szeretnének elérni. Hamenei szerint ez nem más, mint politikai szemfényvesztés.

Franciaország, Nagy-Britannia és Németország pénteken közölte: amennyiben Irán nem tér vissza a tárgyalóasztalhoz, készek újra életbe léptetni az ENSZ-szankciókat az úgynevezett visszaállítási mechanizmus keretében. Az Egyesült Államok és szövetségesei azzal vádolják Teheránt, hogy atomfegyverek kifejlesztésén dolgozik, Irán viszont következetesen állítja: nukleáris programja kizárólag békés, energiatermelési célokat szolgál.

Fotó: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh