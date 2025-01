Nem csak Orbán Viktort, az egész országot büntetni akarja Manfred Weber + videó

Megosztás itt:

Menczer Tamás: "Két nappal ezelőtt Németországban egy afgán terrorista egy parkban megtámadott egy óvodás csoportot, és meggyilkolt egy kétéves fiút. És meggyilkolta a kétéves kisgyereket védelmező 41 éves férfit is. Ahol beengedik a bevándorlókat, ott terrortámadások történnek. Mi nem engedjük be a bevándorlókat, Magyarország ezért biztonságos ország. Nincsenek terrortámadások, a fenyegetéseket pedig kivizsgáljuk. Brüsszel azonban azt akarja, hogy engedjük be a bevándorlókat. Napi egymillió euróra büntetnek bennünket pusztán azért, mert megvédjük Magyarországot, megvédjük a határainkat! Ez aljasság! Manfred Weber a bevándorláspárti tábor vezetője. És ő az, aki mindig büntetni akarja Magyarországot, nem Orbán Viktort, egész Magyarországot."