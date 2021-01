Nem csak fertőzőbb, de halálosabb is az új brit vírusmutáció

Nemcsak fertőzőbb, de halálosabb is a koronavírus új variánsa, amely Nagy-Britanniában jelent meg elsőként. Európában ezért sürgetőbb feladat az oltási kampány felgyorsítása, csakhogy a Pfizer mellett az Astra Zeneca is kevesebb vakcinát szállít a vállalt mennyiségnél. Az Unió újabb utazási korlátozásokat vezetett be, Európába jelenleg sehonnan nem jöhetnek turisták.

A koronavírus brit variánsa nem csak fertőzőbb, de 30%-al halálosabb is lehet, mint a korábbi változat. Ezt a brit miniszterelnök jelentette be, statisztikai számításokra hivatkozva. Boris Johnson azonban egy jó hírt is megosztott honfitársaival.

Európa hátránya még nőni is fog, mivel a brit AstraZeneca gyógyszergyár gyártási gondok miatt 60 százalékkal csökkenti az Európai Uniónak szánt vakcinaszállítmányokat az első negyedévben.

A Pfizer-Biontech vakcina szállítása is akadozik, ami minden európai országot érint. Horvátország fel is függesztette a lakosság beoltását, Lengyelország pedig jogi lépéseket tesz, ha az amerikai gyógyszergyártó nem pótolja az elmaradt szállítmányokat.

Az Ursula von der Leyen vezette Bizottság eltaktikázta magát a közös oltóanyag-beszerzéssel, a késlekedés ára emberéletekben kifejezhető, miközben a korlátozások fenntartása hatalmas terhet ró a tagállami költségvetésekre. Egyelőre nem a lazítás, hanem a további szigorítások vannak érvényben.

Az Európai Unióba való belépést már vasárnaptól kezdve megszigorítják. Az új előírások értelmében a turisztikai célú beutazást teljes mértékben betiltják. Unión kívüli országokból csakis azok utazhatnak be, akiknek erre „alapos, munkával vagy családi eseménnyel kapcsolatos indokuk van, de még nekik is friss negatív tesztet kell bemutatniuk. Az Unión belül egyes országok külön-külön is szigorították utazási szabályaikat.

A legdrasztikusabb lépést Belgiumban hozták meg, ott a jövő héttől kezdve teljesen megtiltják a be- és kiutazásokat, mindössze a tranzitutasok számára engedélyezik az áthaladást, persze azt is csak nyomós indok és negatív teszt birtokában.

Hír TV