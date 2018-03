Nem bízza a véletlenre Putyin, beiktatása után tesz bejelentéseket

A központi választási bizottság érkezik, hogy a sajtót tájékoztassa. A bizottság mellett feltűnt a kommunikációs miniszter is, aki hackertámadások visszaveréséről számolt be. A választási bizottság honlapját ugyanis 15 ország IP-címeiről célzott túlterheléses támadás érte a nap folyamán.

Egy hacker sem volt képes befolyásolni az orosz elnökválasztás folyamatát. Jól fel vagyunk szerelve technikailag, és képzett szakembergárda foglalkozik a rendszer védelmével. Ez nem jelenti azt azonban, hogy nem voltak ilyen támadások, vizsgáltuk a háttérben ezeket, de megismétlem, nem befolyásolták sem a közvetítés, sem pedig választási rendszer működését – jelentette ki Nyikolaj Nyikiforov orosz kommunikációs miniszter.

A bizottság elnöke szerint a választás tiszta volt.

Mi voltunk azok, akik mindennemű visszaélést és jogsértést feltártunk annak érdekében, hogy a törvények szerint megtisztítsuk a rendszert mindentől, ami elfogadhatatlan – mondta a Központi Választási Bizottság elnöke, Ella Pamfilova.

Az ellenzéki erők több visszaélést is jeleztek, voltak helyek, ahol egy ember többször is szavazott. Az orosz kommunista párt elnökjelöltje többek között ezért is nevezte az elmúlt idők legmocskosabb választásának a mostanit. Pavel Grugyinyin a voksolás után már egyetértett Alekszej Navalnijjal, a választáson való indulástól eltiltott ellenzéki vezetővel, hogy bojkottálni kellett volna a szavazást.

Világosan megértettük sajnos, hogy Navalnijnak igaza volt, amikor azt mondta, hogy egyesek kétszer vagy háromszor is szavazhatnak, és erre volt példa is a moszkvai régióban. Világos, hogy a szavazatszámlálás és az egész választási lebonyolítás tisztességtelen volt. De amikor a szavazatokat végre leszámolják, akkor hozunk majd meg bizonyos döntéseket – hangoztatta Pavel Grugyinyin, a kommunisták elnökjelöltje.

A voksok közel 100 százalékos feldolgozottságánál világossá vált, amire mindenki számított. Vlagyimir Putyin hivatalban lévő államfő a voksok 76,65 százalékát szerezte meg, három és félszer annyi szavazatot kapott, mint a vetélytársai összesen, és hat és félszer annyit, mint a második helyen befutó jelölt, Pavel Grugyinyin.

A kormány elnökeként és kormányzó hatalomként egyelőre nem tervezek semmilyen alkotmány reformot, mint ahogy azt korábban is mondtam persze gondolkodom rajta. De mától kezdve elkezdek a részleteken is gondolkodni, mert meg kellett várnom a választási eredményeket. Minden változást azután jelentek be, hogy a beiktatásom megtörténik - nyilatkozta az újraválasztott Putyin.

Megválasztása utáni első sajtótájékoztatóján a régi-új elnök azt is bejelentette, hogy Oroszország kész együttműködni Nagy-Britanniával a Szkripal-ügy felderítésében, bár szerinte, ha harci méreganyag lenne, amivel a volt kettős ügynököt és lányát megmérgezték, akkor az emberek a helyszínen meghaltak volna.