2017. november 20.,
hétfő, Jolán napja

Nem bíznak Merkelben, akár új választások jöhetnek

Hír TV

2017. november 20., hétfő 07:29, frissítve: hétfő 07:29

Akár új választások kiírására is szükség lehet Németországban, miután kudarcba fulladtak a koalíciós tárgyalások.

A Szabaddemokrata Párt elnöke közölte, kilép az egyeztetésekből, mert már nem bíznak meg Angela Merkelben. A tárgyalásokon a Zöldek is részt vettek, de Merkel pártszövetségének még velük együtt sem lenne meg a parlamenti többsége. Angela Merkel ma számol be a német államfőnek a kialakult helyzetről. Az is elképzelhető, hogy kisebbségi kormány alakul.

Hír TVvissza a címlapra
Angela MerkelNémetország

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Rohamtempóban jönnek fel Gyurcsányék

2

Hír TV

Elárulták, hogy mit csinált Orbán Svájcban

3

Zubor Zalán

A régióban egyedül az Orbán-kormány ment bele a kínaiak pocsék üzletébe

4

Hír TV

Teljes a homály a nyugdíjasoknak ígért pénz körül

5

Hír TV

Lázár: Csak Orbán Viktornak vagyok hajlandó dolgozni

6

Hír TV

Felvenné megint a mellényt Vona Gábor?