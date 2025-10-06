"Nem álltak fenn a feltételek" – Lecornu távozott, Macron ismét válságban + videó
2025. október 06., hétfő 19:20
| Hír TV
Rekordgyorsasággal bukott meg az új francia kormány: alig 12 órával a megalakulás után Sébastien Lecornu miniszterelnök lemondott. Lecornu egy éven belül már a harmadik kormányfő volt Franciaországban, aki távozik. A Budapesti Corvinus Egyetem docense szerint a közvetlen ok a bizalmatlansági indítvány kilátásba helyezése, de a tágabb ok a kisebbségi kormányzás és Macron elnök felelőssége.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan zsarolja Orbán Viktort és a tagállamokat: felszólította az EU-országokat, hogy „gyakoroljanak nyomást a magyar miniszterelnökre” Ukrajna csatlakozásának felgyorsítása érdekében. Az ukrán elnök kijelentette, Orbán Viktor támogatása nélkül is belépnek az Unióba, és megkerülnék a magyar vétót. A tervet a holland miniszterelnök, Dijk Schoff már elutasította.
Sorsdöntő csütörtök elé néz az Európai Unió: Ismét bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke ellen. Ez alkalommal egyszerre indítványozta megbuktatását két, ellentétes politikai táborhoz tartozó frakció. Von der Leyennek ma este kellett megvédenie magát a plenáris ülésen, ahol a magyar patrióták politikai ellenfele a karrierjéért harcol. Kollégánk már Strasbourgból jelentkezik – csak nálunk, élőben!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kuvaitvárosban kijelentette, hogy mind az ukrajnai, mind a közel-keleti fegyveres konfliktusban a béke reménye Donald Trump amerikai elnök. A miniszter szerint az Arab-öböl országai is a tárgyalásokat szorgalmazzák. Mivel Brüsszel kudarcot vallott a stratégiai együttműködésben, Magyarország nemzeti alapon épít egyre szorosabb gazdasági kapcsolatokat a régióval, ami egyre több hasznot hoz.
A politikai igazgató hozzátette, hogy a Bizottság többek között a gazdasági versenyképességet feláldozta a szankciók oltárán, ösztönözte a migrációt és a nemzeti érdekeket pedig ideológiai kényszereknek rendelte alá.
Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell (USA) és Szakagucsi Simon (Japán) kapja a 2025-ös orvosi-élettani Nobel-díjat a perifériás immuntolerancia felfedezéséért. Munkásságuk feltárta, hogyan akadályozza meg a szervezet, hogy az immunrendszer saját szöveteit támadja. Ez alapvetően új fejezetet nyithat az autoimmun betegségek és a rák modern kezelésében.