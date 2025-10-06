"Nem álltak fenn a feltételek" – Lecornu távozott, Macron ismét válságban + videó

Merkel szavai után hisztizni kezdett Vadai Ágnes és rákontrázott a hazai baloldal egyik kedvenc teóriájára + videó

A Patrióták és a baloldal is kezdeményezték Ursula von der Leyen eltávolítását + videó

Sorsdöntő csütörtök elé néz az Európai Unió: Ismét bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke ellen. Ez alkalommal egyszerre indítványozta megbuktatását két, ellentétes politikai táborhoz tartozó frakció. Von der Leyennek ma este kellett megvédenie magát a plenáris ülésen, ahol a magyar patrióták politikai ellenfele a karrierjéért harcol. Kollégánk már Strasbourgból jelentkezik – csak nálunk, élőben!

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan zsarolja Orbán Viktort és a tagállamokat: felszólította az EU-országokat, hogy „gyakoroljanak nyomást a magyar miniszterelnökre” Ukrajna csatlakozásának felgyorsítása érdekében. Az ukrán elnök kijelentette, Orbán Viktor támogatása nélkül is belépnek az Unióba, és megkerülnék a magyar vétót. A tervet a holland miniszterelnök, Dijk Schoff már elutasította.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

Kapcsolódó tartalmak

EU-kudarc! Magyarország nemzeti alapon épít szorosabb kapcsolatot Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kuvaitvárosban kijelentette, hogy mind az ukrajnai, mind a közel-keleti fegyveres konfliktusban a béke reménye Donald Trump amerikai elnök. A miniszter szerint az Arab-öböl országai is a tárgyalásokat szorgalmazzák. Mivel Brüsszel kudarcot vallott a stratégiai együttműködésben, Magyarország nemzeti alapon épít egyre szorosabb gazdasági kapcsolatokat a régióval, ami egyre több hasznot hoz.

Orbán Balázs: Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság a béke helyett a háború politikáját választotta A politikai igazgató hozzátette, hogy a Bizottság többek között a gazdasági versenyképességet feláldozta a szankciók oltárán, ösztönözte a migrációt és a nemzeti érdekeket pedig ideológiai kényszereknek rendelte alá.