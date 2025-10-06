Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 06. Hétfő Brúnó, Renáta napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

"Nem álltak fenn a feltételek" – Lecornu távozott, Macron ismét válságban + videó

2025. október 06., hétfő 19:20 | Hír TV

Rekordgyorsasággal bukott meg az új francia kormány: alig 12 órával a megalakulás után Sébastien Lecornu miniszterelnök lemondott. Lecornu egy éven belül már a harmadik kormányfő volt Franciaországban, aki távozik. A Budapesti Corvinus Egyetem docense szerint a közvetlen ok a bizalmatlansági indítvány kilátásba helyezése, de a tágabb ok a kisebbségi kormányzás és Macron elnök felelőssége.

További híreink

Óriási fordulat jön az időjárásban a jövő héten

Órákkal a kormány bemutatása után lemondott a francia miniszterelnök + videó

„Nem mozdul a bevásárlókocsim!” – furcsa dolog történik a Lidl parkolóiban

Elhunyt az Agymenők sztárja

Ezért szárad ki a csarab – így mentheted meg, mielőtt végleg elpusztulna

Robbie Keane furcsa tanulsága: alaptalanul minősítette le a Fradi vezéregyéniségét

Kihagyja a következő két válogatott meccset Dibusz Dénes, meg is van, hogy ki tart helyette a csapattal

Ritka kincs került vissza a Lidl polcaira: 3 hete sokan lemaradtak róla

Andrej Babis: Megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát

További híreink

Andrej Babis: Megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

A Patrióták és a baloldal is kezdeményezték Ursula von der Leyen eltávolítását + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A Patrióták és a baloldal is kezdeményezték Ursula von der Leyen eltávolítását + videó
2
Andrej Babis: Megsemmisítjük ezt koalíciót, amit Weber képvisel és amely tönkreteszi Európát
3
VÉGE! Macron megbukott? Bardella: Készen állunk Franciaországra
4
Brutális láncreakciót indíthat el ha az ukránok amerikai Tomahawk rakétákat vetnének be
5
Ezért bontották fel Ruszin-Szendi Romulusz tartalékos szerződését + videó
6
Merkel szavai után hisztizni kezdett Vadai Ágnes és rákontrázott a hazai baloldal egyik kedvenc teóriájára + videó
7
Az egyik legnagyobb gitáros-énekes rock legenda érkezik Magyarországra
8
BOTRÁNY: Ukrán cég áll a Tisza Világ mögött, kiszivárgott az adat!
9
Újra fellángolt Romániában a székely- és magyargyűlölet + videó
10
Tegnap este bemutatta minisztereit, ma lemondott a francia kormányfő

Legfrissebb híreink

Zelenszkij arcátlan üzenetet küldött Orbán Viktornak: Mindenki gyakoroljon nyomást Magyarországra

Macskajáték az EU-val: Orbán nélkül is belépünk! – Zelenszkij arcátlan üzenete

 Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan zsarolja Orbán Viktort és a tagállamokat: felszólította az EU-országokat, hogy „gyakoroljanak nyomást a magyar miniszterelnökre” Ukrajna csatlakozásának felgyorsítása érdekében. Az ukrán elnök kijelentette, Orbán Viktor támogatása nélkül is belépnek az Unióba, és megkerülnék a magyar vétót. A tervet a holland miniszterelnök, Dijk Schoff már elutasította.
Forgatókönyv: Megbukik Ursula von der Leyen? Péntekre eldől a sorsa! + videó

Megbukhat Von der Leyen? Két frakció indítványa: Bizalmi szavazás az EP-ben

 Sorsdöntő csütörtök elé néz az Európai Unió: Ismét bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke ellen. Ez alkalommal egyszerre indítványozta megbuktatását két, ellentétes politikai táborhoz tartozó frakció. Von der Leyennek ma este kellett megvédenie magát a plenáris ülésen, ahol a magyar patrióták politikai ellenfele a karrierjéért harcol. Kollégánk már Strasbourgból jelentkezik – csak nálunk, élőben!

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Donald Trumpban látja Szijjártó Péter a két háborús konfliktus megoldását

EU-kudarc! Magyarország nemzeti alapon épít szorosabb kapcsolatot

 Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kuvaitvárosban kijelentette, hogy mind az ukrajnai, mind a közel-keleti fegyveres konfliktusban a béke reménye Donald Trump amerikai elnök. A miniszter szerint az Arab-öböl országai is a tárgyalásokat szorgalmazzák. Mivel Brüsszel kudarcot vallott a stratégiai együttműködésben, Magyarország nemzeti alapon épít egyre szorosabb gazdasági kapcsolatokat a régióval, ami egyre több hasznot hoz.
Megértették, miért nem támadja meg a test önmagát – Életmentő felfedezés és orvosi Nobel-díj

Orvosi Nobel: Áttörés a rák és autoimmun betegségek ellen!

 Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell (USA) és Szakagucsi Simon (Japán) kapja a 2025-ös orvosi-élettani Nobel-díjat a perifériás immuntolerancia felfedezéséért. Munkásságuk feltárta, hogyan akadályozza meg a szervezet, hogy az immunrendszer saját szöveteit támadja. Ez alapvetően új fejezetet nyithat az autoimmun betegségek és a rák modern kezelésében.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!