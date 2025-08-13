Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 13. Szerda Ipoly napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Nem akarom elhúzni a háborút, hanem be akarom fejezni - jelentette ki Benjamin Netanjahu + videó

2025. augusztus 13., szerda 19:31 | Hír TV

Az izraeli miniszterelnök rámutatott, a háború befejezéséhez a Hamásznak le kell tennie a fegyvert, és el kell engednie az összes fogva tartott túszt. Benjamin Netanjahu ugyanakkor hangsúlyozta, amíg ez nem történik meg, Izrael folytatni fogja a Gázai övezet elleni támadásait.

  • Nem akarom elhúzni a háborút, hanem be akarom fejezni - jelentette ki Benjamin Netanjahu + videó

További híreink

Meghökkentő vallomás: ezért nem hagyja abba a pornózást Molnár Anikó

Felfoghatatlan tragédia: férjével együtt hunyt el autóbalesetben a 30 éves Szigeti Barbara Júlia mentős

Igazán magyaros kvíz: Most bebizonyíthatod mennyit tudsz a vármegyéinkről!

Döbbenetes kiütés – megvan, kivel játszik az európai főtábláért a Fradi

„Tudom, te forrón szereted…” – Nincs vége! Kíméletlenül egymásnak ugrottak a TV2 sztárjai

A bolgár sajtó és a Ludogorec vezetőedzője támadást indított a játékvezető ellen a BL-kiesés után

Sírva küzdött édesanyja életéért a hős kislány, Hanna tettétől mindenki könnyekig hatódik + videó

Olimpiai aranyat jósolnak a „magyar parasztgyereknek”

Razzia a nagybanin: újabb maffiózó a NAV célkeresztjében

További híreink

Razzia a nagybanin: újabb maffiózó a NAV célkeresztjében

Szalay-Bobrovnicky Kristóf: Egy hónapon belül a harmadik NATO szövetségesünknek segítünk az erdőtüzek oltásában

Botrányos adatok az ukrán menekültekről

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Rendkívüli - Az ukrán csapatok a Barátság kőolajvezeték kritikus csomópontjára mértek csapást
2
Ukrán atomtámadással fenyegették meg a moszkvaiakat
3
Az orosz hírszerzés a magyar szuverenitás várható brüsszeli megsértésére hívta fel a figyelmet
4
Razzia a nagybanin: újabb maffiózó a NAV célkeresztjében
5
Trump-Putyin titkos alku Alaszkában: Ukrajna kincsei orosz kézbe kerülnek?
6
Trump előbb Zelenszkijjel, aztán Putyinnal tárgyal
7
Szalay-Bobrovnicky Kristóf: Egy hónapon belül a harmadik NATO szövetségesünknek segítünk az erdőtüzek oltásában
8
Sírva küzdött édesanyja életéért a hős kislány, Hanna tettétől mindenki könnyekig hatódik + videó
9
Kisebbfajta droghálózat bukott le Kőbányán
10
Vezércikk – Az amerikai elnök kikérte Orbán Viktor véleményét az orosz-ukrán konfliktus rendezése kapcsán+ videó

Legfrissebb híreink

Demjén Ferenc súlyos combtörést szenvedett + videó

Demjén Ferenc súlyos combtörést szenvedett + videó

 Ma délelőtt került ki Demjén Ferenc Facebook-oldalára egy bejegyzés, miszerint az ikonikus énekes, dalszerző otthonában felső combtörést szenvedett, egy véletlen baleset következtében. A Borsnak azt is sikerült kiderítenie, hogy hogy történt az ijesztő eset.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!