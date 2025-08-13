Nem akarom elhúzni a háborút, hanem be akarom fejezni - jelentette ki Benjamin Netanjahu + videó
2025. augusztus 13., szerda 19:31
| Hír TV
Az izraeli miniszterelnök rámutatott, a háború befejezéséhez a Hamásznak le kell tennie a fegyvert, és el kell engednie az összes fogva tartott túszt. Benjamin Netanjahu ugyanakkor hangsúlyozta, amíg ez nem történik meg, Izrael folytatni fogja a Gázai övezet elleni támadásait.
Ma délelőtt került ki Demjén Ferenc Facebook-oldalára egy bejegyzés, miszerint az ikonikus énekes, dalszerző otthonában felső combtörést szenvedett, egy véletlen baleset következtében. A Borsnak azt is sikerült kiderítenie, hogy hogy történt az ijesztő eset.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A lengyel balliberális Gazeta Wyborcza keddi lapszámában, illetve online felületén interjú jelent meg Magyar Péterrel. Az önmagában is érdekes, hogy a Tisza Párt vezére mit keres egy migrációt éltető, a háborút támogató, az LMBTQ-propagandát terjesztő lengyel médiumnál.