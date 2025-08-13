Nem akarom elhúzni a háborút, hanem be akarom fejezni - jelentette ki Benjamin Netanjahu + videó

Sírva küzdött édesanyja életéért a hős kislány, Hanna tettétől mindenki könnyekig hatódik + videó

Szalay-Bobrovnicky Kristóf: Egy hónapon belül a harmadik NATO szövetségesünknek segítünk az erdőtüzek oltásában

Razzia a nagybanin: újabb maffiózó a NAV célkeresztjében

Az orosz hírszerzés a magyar szuverenitás várható brüsszeli megsértésére hívta fel a figyelmet

Rendkívüli - Az ukrán csapatok a Barátság kőolajvezeték kritikus csomópontjára mértek csapást

Ma délelőtt került ki Demjén Ferenc Facebook-oldalára egy bejegyzés, miszerint az ikonikus énekes, dalszerző otthonában felső combtörést szenvedett, egy véletlen baleset következtében. A Borsnak azt is sikerült kiderítenie, hogy hogy történt az ijesztő eset.

Magyar Péter Siófokon nekiment a Takács Péter-féle Digitális Polgári Körnek, de vajon a kritika mögött valódi érvek állnak, vagy csak a szokásos politikai szájkarate újabb felvonását láthattuk tőle?

