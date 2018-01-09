2018. január 9.,
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Nem akar költözködni Norvégia

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2018. január 9., kedd 13:20

Norvégia továbbra is problémásnak tartja az amerikai elnök döntését, hogy országa nagykövetségét Jeruzsálembe költözteti.
Szijjártó: Nem kívánjuk kommentálni Trump döntését

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„Jeruzsálem csak Izrael fővárosa lehet”

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A skandináv állam külügyminisztere azután adott hangot véleményének a ciszjordániai Rámalláhban, hogy Mahmúd Abbász elnökkel is tárgyalt a kérdésről. A norvég diplomata ugyanakkor pozitívnak nevezte, hogy a felek készek tárgyalni. Kedden Washingtonban amerikai illetékesekkel folytatja az egyeztetéseket a közel-keleti válság megoldásáról.

Donald Trump elnök egy hónapja jelentette be, hogy hivatalosan is Jeruzsálemet tekinti Izrael fővárosának. Az egyoldalú lépést december végén határozatban ítélte el az ENSZ közgyűlése is.

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NorvégianagykövetségJeruzsálem

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