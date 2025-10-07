Keresés

Nem adta ki Magyar Péter, Dobrev Klára és Ilaria Salis mentelmi jogát az Európai Parlament + videó

2025. október 07., kedd 13:07 | HírTV
mentelmi jog Dobrev Klára Európai Parlament Magyar Péter Ilaria Salis

Nem függeszti fel az Európai Parlament Magyar Péter, Dobrev Klára és Ilaria Salis mentelmi jogát. A szélsőbaloldali ilaria Salist hősként ünnepelte a baloldal, még virágot is kapott. A döntés után Strasbourgból jelentkezett Bugnyár Zoltán kollégánk.

  • Nem adta ki Magyar Péter, Dobrev Klára és Ilaria Salis mentelmi jogát az Európai Parlament + videó

Az egyik legnagyobb gitáros-énekes rock legenda érkezik Magyarországra

Olyat mondott a Tisza Pártról Navracsics Tibor, amilyet talán még senki

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

