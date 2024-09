Nehéz helyzetbe hozta a spanyol Talgo vonatgyártót a spanyol kormány döntése + videó

A Magyar Vagon azóta vissza is vonta az ajánlatát, amit a spanyol tőzsdefelügyelet pénteken fogadott el, de a konzorcium nem tartja kizártnak, hogy a jövőben tesz majd egy másik ajánlatot is. A Talgo közben abban reménykedik, hogy más befektetők segítenek majd a termelési kapacitásuk növelésében.

A valóság viszont az, hogy nincs mögöttük pénzügyi stabilitás és már a magyar ajánlat előtt is küszködtek azzal, hogy az évekkel ezelőtt megkötött szerződéseket teljesítsék. Késedelmeik vannak például a spanyol állami vasúttársasággal, a Renfével szemben, ami már bírságokat is kiszabott rájuk azért, mert nem tudták időben leszállítani a megrendelt vonatokat. A RENFE idén tavasszal egyebek mellett azt közölte, hogy szerződés szerint átszámolva naponta 31 millió forintnak megfelelő kötbért követel a Talgotól a késésért. Hasonlóan csúszik egy történelminek számító, 2019-es németországi megrendelés is, onnan 79 vonatot rendeltek a Talgotól, de még ezeket sem sikerült leszállítani.

Életmentő lett volna a Magyar Vagon ajánlata, ami a nehéz helyzetben lévő spanyol vonatgyártó, a Talgo felvásárlására vonatkozott. Ennek ellenére torpedózta meg az üzletet a spanyol kormány. A szocialisták vétója után a vállalat piaci értéke nagyjából 25%-kal csökkent és óriási bizonytalanságot hozott a cég jövőjére nézve. Bár a Talgo most azt kommunikálja, hogy hiába nem lett az üzletből semmi, így is rendelkezik a szükséges kapacitással ahhoz, hogy teljesítse a megrendeléseit.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.