Nehéz azonosítani, hogy mi az Európai Bizottság problémája az uniós források felhasználásával

Ugyan június óta tárgyalunk, az alapvető gondot viszont még mindig az okozza, hogy azonosítsuk, mi Brüsszel problémája az uniós források felhasználásával

– fogalmazott a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában Navracsics Tibor. A területfejlesztésért és uniós források felhasználásért felelős miniszter tájékoztatása szerint nagyon intenzív tárgyalási időszakon vannak túl, ahol három különböző eljárásról, a jogállamisági feltételrendszerről, az operatív programok finanszírozásáról és a helyreállítási alap pénzeiről van szó. Azzal kapcsolatban, hogy a bizottság vasárnap dönt a jogállamisági eljárás folytatásáról, a miniszter elmondta: korábban abban állapodtak meg, hogy a tárgyalások hatékonysága érdekében nem üzengetnek a felek nyilvánosan egymásnak, ők ezért nem hozták nyilvánosságra a bizottságnak küldött válaszlevelet. Ezért is volt meglepő, hogy a vasárnapi döntésről ők is az újságíróktól és nem a bizottságtól értesültek. Ettől függetlenül viszont várják a bejelentést.

– Ha az a változat lesz a hivatalos, ami a sajtóban megjelent, akkor ez azt jelenti, folytatjuk tovább a tárgyalásokat, és megkezdődik a vállalások végrehajtása. Ez egy elég jó esélyt ad nekünk arra, hogy tudjuk tartani az eredeti menetrendet, és év végéig alá tudják írni a megállapodást az Európai Bizottsággal, ami biztosítja az uniós források lehívását

– hangsúlyozta a miniszter. Az operatív programról szóló tervezetek – folytatta – jelenleg az Európai Bizottság előtt vannak, így bíznak abban, hogy októberben ezekről már tárgyalni is lehet. A Covid-világjárvány okozta gazdasági visszaesés ellensúlyozására létrehozott helyreállítási alap hazánknak járó támogatásai kapcsán pedig elmondta: jelenleg a nemzeti program véglegesítésén dolgoznak, napokon, heteken belül pedig ezt is benyújtják Brüsszelnek, s bíznak benne, hogy az ősz folyamán ezt is jóvá fogják hagyni.

A miniszter a tárgyalások folyamatára térve kifejtette: a bizottság tárgyalócsapata felvet egy problémát, ezt értelmezik, és ha az értelmezés szintjén nem tudják eloszlatni a felvetéseket és jogszabály-módosításra van szükség, akkor konszenzusos megállapodás születik a jogszabály-módosítás szövegéről.

Az első csomagot, amelyben jórészt jogszabály-módosítások lesznek, hétfőn, ami pedig már egy új, a Közbeszerzési Integritási Hatóságról szóló törvényt is fogja tartalmazni, várhatóan pénteken viszik az Országgyűlés elé.

A holnap benyújtandó csomagról elhangzott, ez olyan törvénymódosításokat tartalmaz majd, ami a bizottság számára is transzparensebbé teszi a közbeszerzési eljárásokat, és módosítják az összeférhetetlenségi szabályokat is. A közérdekű vagyonkezelő alapítványok által működtetett szervezetek, így például a közalapítványi egyetemek kuratóriumaira egy meglehetősen széles körű összeférhetetlenségi szabályt állapítanak meg, amely az európai uniós összeférhetetlenségi szabályok mintáját követi. Erre azért volt szükség, mivel az EB azt kérte, hogy a hagyományos magyar összeférhetetlenségi szabályok helyett térjenek át a sokkal szélesebb körű uniós összeférhetetlenségi szabályokra. A miniszter ennek kapcsán arra is kitért, hogy a jövőben a kuratóriumi tagok nem vehetnek részt olyan döntésekben, amelyek nemcsak őket, illetve hozzátartozóikat, hanem baráti vagy politikai szimpátiák alapján hozzájuk közel álló embereket is érinthet. De – mint mondta – az élet általában ezt szabályozta, a kuratóriumi tagok ugyanis maguk kérték, hogy ne vehessenek részt az ilyen döntésekben.

Navracsics Tibor végül cáfolta az Európai Főügyészséghez való csatlakozásról szóló felvetéseket, jelezve: a tárgyalások folyamán ez egyszer sem merült fel.

Kiemelte azt is: Laura Codruta Köves, az Európai Ügyészség vezetője is azt mondta nyáron, hogy a magyar szervekkel, különösen az ügyészséggel az együttműködés sokkal jobb, mint számos, az ügyészség munkájában résztvevő tagállam ügyészségével. Úgy tűnik, nem kell ahhoz az Európai Ügyészség tagjának lenni, hogy egy hatékony és eredményes együttműködést folytassunk az Európai Ügyészséggel – mutatott rá.

Borítókép: Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter. Fotó: (Kurucz Árpád/Magyar Nemzet)

