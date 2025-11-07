Keresés

2025. 11. 07. Péntek
Külföld

Néhány nyugati médium végre említést tett Orbán Viktor washingtoni látogatásáról + videó

2025. november 07., péntek 12:00 | HírTV

A HírTV-t Németh Andrea tudósította Brüsszelből.

  • Néhány nyugati médium végre említést tett Orbán Viktor washingtoni látogatásáról + videó

Megtört a csend a nyugati sajtóban, néhány médium végre említést tett Orbán Viktor washingtoni látogatásáról.

A Politico című brüsszeli lap úgy fogalmazott, hogy a magyar kormányfő jó viszonya Donald Trumppal segíthet engedményeket kieszközölni az orosz energiahordozókról való leválás terén. A lap hangsúlyozza, hogy Trump elnök Magyarország miniszterelnökét egyfajta rokonléleknek tekinti, aki példaképe lehet saját második ciklusa átfogó reformjainak. Pontosan ezért idegesek az európaiak, mivel a fejtegetés szerint a Magyarországnak megadott kivétel gyengítené az ukrán és európai vezetők nyomásgyakorlását, akik hónapok óta egységes hangon sürgetik az elnököt, hogy növelje a nyomást Moszkvára. Magyarország mentessége azon tagállamoktól is növelné a kritikus hangokat, amelyek továbbra is orosz olajat vásárolnak.

A Euronews azt írja, a találkozó középpontjába a két elnök barátsága kerül, de feszültségek is előjöhetnek a felek között. A cikk azt latolgatja, hogy a feszültségek enyhítése érdekében Magyarország kereskedelmi és védelmi megállapodásokat kínálhat. Az egyik lehetőség az lehet, hogy az EU-val összhangban fokozza a cseppfolyósított földgáz vásárlását az Egyesült Államoktól. Budapest és Washington évek óta tárgyal kisméretű atomreaktorok vásárlásáról is. Napirendre kerülhet az USA részvétele a paksi atomerőmű fejlesztésében, és a találkozó elősegítheti az áttörést. Illetve egy védelmi megállapodás is szóba kerülhet. Trump egyértelműen kijelentette, hogy támogatja a magyar miniszterelnök újraválasztását, ennek fényében a cikkben megkérdezett szakértő szerint mindenképpen pozitív eredménnyel fogja elhagyni az USA-t a magyar delegáció.

A Reuters cikkében azt írja, a bevándorlásellenes álláspontjukban is hasonló gondolkodású vezetők találkoznak Washingtonban, de Magyarország orosz olajtól való függősége potenciálisan nehéz téma. Egy Fehér Házi tisztviselő úgy fogalmazott: „Az amerikai nép további jó üzletekre számíthat Orbán miniszterelnök számos iparágat érintő látogatásától”. A Reuters arról is említést tesz, hogy az amerikai elnök és köre egyfajta „konzervatív Disneylandként ” hivatkozik Magyarországra. Régóta dicsérik Orbán Viktor kormányzását, és követendő példaként tekintenek rá.

