Négypilléres külpolitika a szerb vakcinadiplomácia kulcsa

Szombaton reggel az Instagram-profilján jelentette be Alekszandar Vucsics szerb elnök, hogy márciusig még egymillió koronavírus elleni védőoltás érkezik Szerbiába. Az államfő melegítőben pózolt a bejegyzéshez, és egyben elnézést is kért, amiért nincs „ünnepélyesebb” öltözetben, de mint írja, több kimerítő telefonos egyeztetés után sietett bejelenteni a jó hírt.

Mindenkivel jóban lenni

Az elnök egyébként azt is mondta, hogy egyelőre nem beszélne a részletekről, hogyan sikerül ezt elérni, de rámutatott a tényre, hogy sokkal nagyobb befolyással bíró államok is sok esetben sikertelen közelharcot kénytelenek vívni a vakcináért. Egyben természetesen az eseményeket egyfajta tudatos politikai marketing céljaira használja, amivel láthatóan az ellenzék kritikusai sem tudnak igazán mit kezdeni.

A sikeres „vakcinadiplomácia” mögé tekintve érdemes megjegyezni, hogy a szerb elnök többször is hangsúlyozta, hogy országa külpolitikája négypilléres, ami azt jelenti, hogy az Európai Unióval, Kínával, Oroszországgal és az Egyesült Államokkal is szeretne jó kapcsolatokat ápolni.

Oroszországgal hagyományosan jók a kapcsolatok, de talán Kína már át is vette a helyét. Alekszandar Vucsics és Vlagyimir Putyin Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Alekszej Druzsinyin

Az orosz és kínai kapcsolatokat nem mindig nézték jó szemmel az EU-ban és többször utaltak rá, hogy a tagjelölt országnak össze kellene hangolni a külpolitikáját az uniós elvárásokkal. Vucsics viszont többször kijelentette, országa nem szándékozik szankciókat bevezetni Oroszország ellen, a kínaiak pedig nagy befektetőként nyomulnak Szerbiában: a szendrői vasművek, a bori rézbánya is kínai tulajdonban van, Vajdaságban gumiabroncs-gyárat építenek szintén a kínaiak, és számos útépítés, egyéb infrastrukturális beruházás kivitelezői kínai és orosz cégek. Mivel egyedül a kínai szállítmányt várta a repülőtéren személyesen az elnök, politikai elemzők úgy tekintenek rá, hogy Peking Moszkva helyébe lépett, ha Szerbia legfőbb partnerét keresnénk. A kínai védőoltásból egyébként január 16-án landolt egymillió dózis Belgrádban, és egy nappal az engedélyezés után, 19-én már oltottak is vele. Az ára egyelőre ismeretlen, de a szerb elnök azt nyilatkozta, kedvező feltételekkel sikerült beszerezni, köszönve a kínai elnök baráti viszonyulásának. Kínából egyébként többször érkezett egészségügyi felszerelés is adományként, illetve úgymond kedvező áron, de valójában a szállítmányok többségében, ahogyan a kínai cégekkel kötött szerződések esetében sem ismeretesek a pontos részletek. A német sajtó is arról írt a napokban, hogy Szerbia a Kínával és Oroszországgal ápolt jó kapcsolatának köszönheti az oltás folyamatosságát.

Szerbia tehát a vakcinát illetően is a „keleti nyitás” politikáját folytatja: a Pfizer/BioNTech oltóanyaga mellett a Szputnyik V és a kínai Sinopharm vakcinája is elérhető, de a Moderna és az AstraZeneca oltóanyagát is várhatóan hamarosan engedélyezik.

Milliószám érkezik a vakcina

Az országba folyamatosan érkeznek a vakcina szállítmányok, a hírműsorok pedig arról szólnak, hogy a lakosság számához mérten csak Nagy-Britannia előzi a beoltottságot illetően Szerbiát. Hetekkel ezelőtt a Pfizer-szállítmányból kezdték meg az egészségügyi dolgozók oltását, ők a napokban a második adagot kapják meg. A kínai Sinopharm oltóanyagából egymilliót kapott Szerbia, pénteken kora reggel pedig újabb 40 ezer adag orosz vakcina is érkezett. Nenad Popovics innovációs miniszter várta a küldeményt és azt nyilatkozta, hogy információi és reményei szerint február és március folyamán az oroszok összesen kétmillió védőoltást szállítanak le. Emellett arról is beszélt, hogy orosz egészségügyi szakértők a tervek szerint február 11-én érkeznek Szerbiába, akik azonnal megkezdik az egyeztetéseket, hogy a Torlak Intézetben megkezdődhessen az orosz vakcina gyártása. Ana Brnabics kormányfő egy nappal ezt megelőzően be, hogy hétfőn a Pfizer-BioNTech vakcinából is újabb szállítmány érkezik.

Az országban eddig több mint 430 ezer személyt oltottak be koronavírus ellen.

A program jó ütemben és szervezetten zajlik, a polgárok interneten- vagy telefonon keresztül jelentkezhetnek, és sok esetben már másnapra meg is kapják az időpontot, megkaphatják az oltás első adagját. A lakosság mintegy 15 százaléka, tehát mintegy 800 ezer ember kérte mostanáig a vakcinát.

Mintegy 400 oltóponton zajlik a lakosság vakcinációja, naponta nagyjából 40 ezren vették fel, most hogy megkezdődik a revakcináció is, akár 60-70 ezer embert is be kell oltani naponta. Az igénylők kiválaszthatják azt is, melyik gyártó oltóanyagát kérik. Eddig az orosz, a kínai és Pfizer-BioNTech választható. Egyelőre elég nagy készletek vannak az országban, ezért folyamatosan zajlik a lakosság oltása, de más országok tapasztalataiból kiindulva nem tudni, hogy a beígért mennyiségek valóban megérkeznek-e.

Az új koronavírus elleni védõoltásra várnak emberek a Belgrádi Vásár területén létesített oltóközpontban. Fotó: Darko Vojinovic / MTI/AP/

Enyhe mellékhatások

A Szerbiai Gyógyszerügynökség (ALIMS) pénteken közzétett adatai szerint a koronavírus elleni vakcina felvétele után 62 esetben jegyeztek fel nemkívánatos reakciót. Akkorra már meghaladta a 420 ezret a beoltottak száma. A közlemény szerint többségében enyhe reakció jelentkezett: fájdalom, bőrpír duzzanat, de néhány olyan páciens is volt, aki fejfájásra panaszkodott, illetve enyhe hőemelkedésre.

Komolyabb tüneteket állítólag csupán három esetben regisztráltak. Számszerűsítve, 35 páciens a Pfizer-BioNTech, 26 a Sinopharm, egy a Szputnyik V felvétele után panaszkodott enyhébb tünetekre.

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is megkapta a kínai védőoltást. Erről az információt és a fotót a közösségi oldalon közzé is tette. Ahogyan fogalmazott: azért választotta a kínai védőoltást, mert meggyőződése, hogy körültekintően jártak el azok, akik a vakcina engedélyezéséről döntöttek.

Szerbiában eddig egy nap alatt 7 999 volt a legtöbb regisztrált fertőzött, az utóbbi napokban ez a szám 1500 és 2000 között alakul. Az egy nap alatt koronavírusban elhunytak száma pedig 20 körül, a „fekete nap” – a negatív rekord 69 halott volt egy nap alatt. A járvány kitörése óta az országban több mint 2,5 millió személyt teszteltek és eddig közel 400 ezer fertőzöttet azonosítottak. A halálos áldozatok száma közel 4000.

Magyar Nemzet