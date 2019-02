Négyen meghaltak a venezuelai zavargásokban

Tüntetők próbálják megmenteni a külföldi élelmiszersegélyt, amelyet a venezuelai elnök hívei és a katonák gyújtottak fel, nehogy Kolumbiából bejuthasson a támogatás az országba. A hadsereg a határ mentén blokáddal akadályozza a közlekedést.

Szombaton több helyen is súlyos, halálos áldozatokat is követelő összecsapások törtek ki. Az egyenruhások könnygázt vetettek be a tüntetőkkel szemben, aki a kolumbiai határon szerették volna átvinni a szállítmányt.

„Azt szeretném, hogy bejusson ez a humanitárius segély, mert nekem családom van, nincs gyógyszerük. A nagymamám gyomorrákban halt meg, éhezett és nem volt gyógyszere” – mondta egy névtelen ellenzéki tüntető.

Az összecsapások közben több venezuelai katonai Kolumbiába dezertált. A hivatalban lévő elnök, Nicolas Maduró bejelentette, megszakítják a kapcsolatot a szomszédos országgal.

„A türelem elfogyott, nem fogadhatom el, hogy Kolumbia területét a Venezuela elleni támadásra használják. Ezért döntöttem, hogy úgy, minden politikai és diplomáciai kapcsolatot megszakítok Kolumbia fasiszta kormányával, a nagykövetnek és a konzuloknak huszonnégy órája van elhagyni Venezuelát” – nyilatkozta a venezuelai elnök.

A magát ideiglenes elnöknek kikiáltó - és a nyugati országok támogatását élvező Juan Guaidó a harcok folytatást ígérte, a nemzetközi közösségtől pedig azt kérte, "nyissanak ki minden lehetőséget" az ország felszabadítása érdekében.

„Hétfőn részt veszek ennek a csoportnak, a Lima Csoport találkozóján, hogy mindenkivel találkozzam, a régió külügyminisztereivel, és az Egyesült Államok alelnökével, Mike Pence-szel, hogy megvitassam a diplomáciai együttműködés lehetőségeit” – mondta Guaidó.

Az amerikai alelnök elítélte a hivatalban lévő venezuelai elnököt, amiért akadályoztatja a több száz tonnányi humanitárius segélyt bejutását az országba, és elítélte az ellenzéki civilekkel szemben alkalmazott erőszakot is. Penc azt ígérte, az Egyesült Államok fel fog lépni azokkal szemben, akik akadályozzák a venezuelai demokrácia békés helyreállítását.