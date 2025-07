Négy tunéziai támadott meg és bántalmazott olasz rendőröket + videó

Megosztás itt:

Bár a Giorgia Meloni vezette kormány komoly szigorításokat vezetett be a közelmúltban közbiztonság megszilárdítására, mégis úgy tűnik, hogy a hatóságok védelme még így sem megfelelő. A migránsok és a palesztin párti tüntetők féktelenül mennek neki a rendőröknek. Elág egy egyszerű igazoltatás, hogy egy migráns megtámadjon egy csendőrt, vagy rendőrt. A sajtó most arról számol be, hogy négy tunéziai férfi támadott meg rendőröket Rómában. Az elkövetők közül kettőt a helyszínen letartóztattak, kettőnek azonban nyoma veszett. Az eset az olasz főváros forgalmas sugárútján történt, ahol a négy tunéziai fiatalember a megengedett sebességet meghaladva száguldozott egy autóban. A hatósági ellenőrzés során kiderült, hogy a járművet vezető 22 éves férfi nem rendelkezett jogosítvánnyal. A tunéziai férfiak azonnal agresszívan léptek fel az igazoltatókkal szemben, egyikük fojtogatni kezdte a rendőrt, a másik kettő pedig ütötte rúgta a kollégáját. Gátlástalanul estek neki a hatósági személyeknek, akik komolyabb sérüléseket szenvedtek el. A rendőrségi szakszervezet szóvivője felháborodását fejezte ki, amiért az egyenruhásoknak naponta kell szembenézniük határokat és tiszteletet nem ismerő migránsok haragjával és agressziójával. Bejelentette a helyzet tarthatatlanná vált. Azt kérik a kormánytól, hogy további szigorításokat vezessenek be a hatóságokat megtámadó migránsokkal szemben az erőszakot elkövetőket pedig azonnali hatállyal toloncolják ki az országból. A Liga kormánypárt szerint következetes szigorral kell fellépni az illegális bevándorlókkal szemben, különben teljes mértékben tarthatatlanná válik a helyzet. Annál is inkább, mert a kiskorúakat fogva tartó börtönök 70 százaléka másodgenerációs bevándorlókkal van tele. Különösen nagy felháborodást keltett, hogy a közelmúltban az Európai Unió egy olyan jelentést adott ki, miszerint az olasz rendőrök rasszisták lennének, negatív megkülönböztetéssel bánnak a bevándorlókkal. Ezt a Meloni kormány azonnal visszautasította, hiszen pont a rendőrök azok, akik a legjobban elszenvedik a migráció negatív következményeit.