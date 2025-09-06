Keresés

Nawrocki megalázta az Európai Uniót, rögtön kitört a botrány

2025. szeptember 06., szombat 20:02 | Világgazdaság

Karol Nawrocki lengyel államfő nem kedveli különösebben az Európai Uniót. Legalábbis az, hogy az EU-zászlót eltüntette az irodájából, erre utal.

  • Nawrocki megalázta az Európai Uniót, rögtön kitört a botrány

Az elnöki palotába költözése után Karol Nawrocki lengyel elnök egyik legelső intézkedése volt az EU-zászló eltávolítása az irodájából. Bár hivatalos utasítás nem született az ügyben, a Gazeta Wyborcza beszámolója szerint mindenki értette a zászló eltávolítását, amelyet más helyekről is leszedtek.

Tényleg eltűnt az EU-zászló Nawrocki irodájából?

A Do Rzeczy összefoglalója szerint az uniós zászlót például Pawel Szefemaker, az elnöki hivatal vezetőjének az irodájából is leszedték. Ugyanakkor Rafal Leskiewicz elnöki szóvivő szerint az EU-zászló jelen van az elnöki kancelláriában, és az államfő múlt heti beszéde során is három zászló volt Nawocki mögött: Lengyelország, az EU és a NATO zászlaja.

Ugyanakkor arról a szóvivő nem beszélt, hogy az elnök irodájából eltávolították-e az uniós zászlót, mely a képek tanúsága szerint Andrzej Duda elnöksége alatt még jelen volt a hivatalban. A Gazeta Wyborcza mindenesetre éles hangon kritizálta az elnök döntését, és azzal vádolta Nawrockit, hogy az uniós lobogót csak azért használja nyilvános beszédeihez, hogy félrevezesse a szavazókat, miután az elnökválasztási győzelme is csak egy paraszthajszálon múlt.

Lengyelország jelentősége egyébként egyre nagyobb Európában, miután a Donald Tusk vezette kormány becslése szerint az ország gazdasága az idei évben már a huszadik legnagyobb a világon, miután az elmúlt három negyedév mindegyikében több mint 3 százalékkal bővült éves alapon. 

Az idei második negyedévben a növekedés éves üteme 3,4 százalék volt az első negyedévben feljegyzett 3,2 százalék és a tavalyi év végét jellemző 3,4 százalékos növekedés után.

Ez azt is jelenti, hogy Lengyelországban nő az egyik leggyorsabban a gazdaság mind az Európai Unió tagjai, mind a fejlett országok körében.

 

Forrás: Világgazdaság

Fotó: AFP

