Nawrocki győzelmével erősödik a jobboldal Közép-Európában + videó

Megosztás itt:

Elszámolta magát Brüsszel a lengyel elnökválasztás kapcsán. Hiába nyitották meg az elmúlt másfél évben a korábbi, Mateusz Morawiecki kormányának intézkedései miatt befagyasztott pénzcsapokat (mintegy 100 milliárd eurónyi forrást blokkolt az Unió), így sem a Donald Tusk által támogatott jelölt, hanem a jobboldali Karol Nawrocki győzött, ami nehézségeket okozhat majd a kormányzásban. A Politico című brüsszeli lap úgy fogalmazott: Tusk készen állt volna arra, hogy ismét hatalmassá tegye Lengyelországot az európai színtéren – mindössze 6 hónappal ezelőtt ő volt a legbefolyásosabb szereplő az újjáéledt weimari háromszögben (vagyis a Németország, Franciaország és Lengyelország vezetői alkotta, 1991 óta működő konzultációs fórumban). Most az EU sebesültjei közé tartozik, és Brüsszel mainstreamje elveszített egy példaképet a populizmus elleni küzdelemben – fejtegeti a Politico. Összességében elmondható, hogy az eredmény elsősorban Donald Tusk kormányának kritikája, a brüsszeli források és a jól teljesítő gazdaság ellenére az emberek úgy érzik, Tusk nem tudta beváltani az előzetesen hozzá fűzött reményeket: főleg a vállalkozói szféra és a mezőgazdaságban dolgozók elégedetlenek a mostani viszonyokkal. A lengyel választók tehát alaposan feladták a leckét Brüsszel számára: a Le Journal du Dimanche elemzésében arra mutatott rá, hogy az eredmény meghatározhatja az EU következő 5 évének irányvonalát is, különös tekintettel a bevándorlásra, szuverenitásra és védelmi politikákra. Kelet-Európában ugyanis most egy erős konzervatív tömb alakulhat ki: Nawrocki friss győzelme mellett számolni kell az Orbán Viktor vezette Magyarországgal és a Robert Fico fémjelezte Szlovákiával is, és egy ekkora csoportosulást már Brüsszel sem hagyhat figyelmen kívül.