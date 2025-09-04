NATO-főtitkár: Oroszország destabilizációs tényező

Megosztás itt:

A NATO számára ezért kiemelt feladat, hogy növelje védelmi beruházásait és felgyorsítsa a védelmi eszközök gyártását - tette hozzá.

Mark Rutte szerint Oroszország és Kína nemcsak azért fordítanak nagyobb összegeket hadseregeik korszerűsítésére, hogy katonai bemutatókon szerepeljenek, hanem elsősorban azért, hogy érvényesítsék befolyásukat, megpróbálkozzanak a nemzetközi világrend átalakításával, aláássák a szabadságot és a demokráciát.

Európának saját biztonsága megtartásához - vélte Mark Rutte - sokkal nagyobb katonai erőre van szüksége, mint amilyennel ma rendelkezik. Megjegyezte, hogy Oroszország jelenleg költségvetése 40 százalékát fordítja a hadiiparra.

MTI