NATO-főtitkár: az amerikai-orosz csúcstalálkozó egy teszt Vlagyimir Putyin számára + videó

2025. augusztus 11., hétfő 12:00 | HírTV

Az alelnök hangsúlyozta, az Amerikai Egyesült Államok nem hajlandó tovább fegyvereket küldeni Ukrajnának.

Most azon dolgozunk, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy ez a három vezető leüljön a konfliktus befejezéséről egyeztetni. - hangsúlyozta az amerikai alelnök a pénteki orosz amerikai egyeztetés előtt, aki diplomáciai áttörésnek nevezte Donald Trump és Vlagyimir Putyin várható találkozóját.

„Megpróbálunk olyan megoldást találni, amely az ukránok és az oroszok számára is elfogadható, amelynek keretében békében élhetnek, és véget vetnek a gyilkolásnak. Ez senkit sem fog boldoggá tenni. Valószínűleg sem az oroszok, sem az ukránok nem lesznek elégedettek vele, de nem hiszem, hogy Donald J. Trump vezetése nélkül le lehetne ülni és meg lehetne kötni ezt a tárgyalást.” - jelentette ki az amerikai alelnök.

J. D. Vance kijelentette, hogy Amerika nem hajlandó több fegyvert küldeni Kijevnek. Az alelnök hangsúlyozta, továbbra is elítélik az orosz agressziót. A NATO főtitkár pedig a szankciók hatásosságában is bízik.

 

