Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 02. Csütörtök Petra napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

NASA hivatalos bejelentése – A kínai Három-szurdok-gát elmozdította a Föld tengelyét – Rövidebbek lettek a napok + videó

2025. október 02., csütörtök 18:30 | Világgazdaság

Csak energiát akartak termelni, de helyette megváltoztatták a bolygó fizikáját! Megdöbbentő bejelentést tett az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA: a Kínában 17 éve épült Három-szurdok-gát óriási víztömege miatt a Föld tengelye közel 2,54 cm-rel (1 hüvelykkel) elmozdult korábbi pozíciójából. Ennek meglepő mellékhatása, hogy a napok is rövidebbek lettek – bár csekély, 0,06 mikroszekundumos mértékben. A létesítmény által visszatartott 10 billió gallon víz súlya extrém terhelést ró a földkéregre, ami mérhető hatást gyakorol a bolygó mozgására.

  • NASA hivatalos bejelentése – A kínai Három-szurdok-gát elmozdította a Föld tengelyét – Rövidebbek lettek a napok + videó

A mérnöki csoda megváltoztatta a Föld forgását

 A kínai Három-szurdok-gát a Jangce folyón a világ legnagyobb vízerőműve, amelyet elsődlegesen árvízvédelem, vízenergia-hasznosítás és a navigáció javítása céljából építettek. Az építészeti és mérnöki csúcsteljesítménynek számító létesítmény azonban olyan következményekkel járt, amelyekről korábban sok tudós úgy gondolta, hogy lehetetlenek: megváltoztatta a bolygó alapvető fizikai jellemzőit.

 10 Billió gallon víz, 2 centiméteres eltolódás

 A NASA Goddard Űrközpontjának tudósai hivatalosan is megerősítették, hogy a gát által visszatartott, mintegy 10 billió gallon víz súlya a jelenség fő mozgatórugója. Ez a gigantikus víztömeg extrém terhelést ró a földkéreg azon pontjára, ahol a tározó található.

Befolyásolja a bolygón belüli tömeg eloszlását (a kéreg alatti részek súlyának újraelosztását). Ezek összességében befolyásolják a Föld tehetetlenségi nyomatékát és a forgást. A tudósok szerint a tömeg ezen újraelosztása okozta a Föld forgástengelyének körülbelül két centiméteres eltolódását és a napok hosszának 0,06 mikroszekundumos rövidülését.

 Az emberi tevékenység gigaeseményei

 Bár a két centiméter elenyészőnek tűnik, a bolygófizika szempontjából jelentős. A hatás hasonló olyan természeti gigaeseményekhez, mint például a 2004-es indiai-óceáni cunami, amely a tektonikus mozgások miatt szintén eltolta a Föld tengelyét és néhány mikroszekundummal lerövidítette a napot.

A mostani NASA-megállapítások rámutatnak a tudósok által egyre hangsúlyozottabb problémára: az emberi tevékenység – a geofizikai hatáselemzés nélküli gigantikus projektek révén – már képes a nagy természeti katasztrófákkal összemérhető mértékben befolyásolni a Föld forgását és tengelyét.

Ez a felfedezés különösen fontos Kína szempontjából, mivel Peking megerősítette: a tibeti fennsík keleti peremén egy újabb, a Három-szurdok-gátéval vetekedő méretű gátat tervez építeni. Ha az új projekt elindul, annak szintén lehet mérhető hatása bolygónk fizikai jellemzőire.

Forrás: Origo/Világgazdaság

További híreink

Óriás monstrumok úsznak a Dunán – videón mutatjuk

KATA-bomba robbanhat: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor és az MKIK elnöke – Készüljön, félmillió vállalkozó

Rátalált a szerelem a 32 éves Utasi Árpira: Így él most az ország mesemondója

Vályi Pityu, aki olyan sokra vitte...

Ilyen volt a XVI. kerület – retró képeken Cinkota, Mátyásföld, Sashalom és társai

Zelenszkij ismét Magyarországnak üzengetett

Ezzel a lépésével Trump akár el is döntheti a háború kimenetelét

A rekordgyőztes Barca ellen a címvédésért lép pályára a Veszprém a klub-vb-n

Átadták és már lehet is jelentkezni az új idősek otthonába Cinkotán

További híreink

Átadták és már lehet is jelentkezni az új idősek otthonába Cinkotán

Szlovákia, Románia, NAV-végrehajtás: A Tisza Párt netceleb Vályi István trükközése a cégekkel

Helikopterről szúrták ki az illegális tevékenységet

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Szlovákia, Románia, NAV-végrehajtás: A Tisza Párt netceleb Vályi István trükközése a cégekkel
2
Ruszin-Szendi Romulusz nagy bajban: fegyverbotrányból bűncselekmény-gyanú lehet
3
Merkel történelmi tévedése: így tette tönkre Németországot az illegális bevándorlás
4
Megállapodás nélkül távoztak vacsorára: Patthelyzet az informális koppenhágai EU-csúcson – Mi a tét? + videó
5
Helikopterről szúrták ki az illegális tevékenységet
6
Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a padlót Ursula Von Der Leyennel
7
Orbán Viktor: Minden erőfeszítésünkre szükség lesz, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból + videó
8
A világ kevesebb lett – Elhunyt Jane Goodall
9
Orbán Viktor: Erősebbek vagyunk Oroszországnál, nem Moszkvától kell félnünk + videó
10
Tanúként akarja kihallgatni az ügyészség az Együtt volt politikusát a Szőlő utcai javítóintézet ügyében + videó

Legfrissebb híreink

A baloldal új vallása a rágalmazás - Futóbolondot használt Juhász Péter a rágalomhadjárathoz: Kocsis Máté leleplezte

A baloldal új vallása a rágalmazás - Futóbolondot használt Juhász Péter a rágalomhadjárathoz: Kocsis Máté leleplezte

 Kocsis Máté beváltotta ígéretét: felfedte azt a személyt, aki a gyanú szerint Juhász Péterrel együtt alkotta meg a politikai lejáratásra használt "Zsolt bácsi" karakterét. A Látó Jánosként megnevezett férfi egy magát prófétának tartó szektaprédekátor, aki szerint a római pápa az Antikrisztus, és aki szerint a Tisza Pártnak is nagy rajongója. Kocsis szerint az ügy minden kétséget kizáróan bizonyítja: az egész rágalomhadjárat a közvélemény megtévesztésére épült.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a padlót Ursula Von Der Leyennel

Történelmi pofon a brüsszeli elitnek – Orbán, Macron és Merz felmosták a padlót Ursula Von Der Leyennel

 Az EU-csúcs igazi nyertesei nem a Bizottság, hanem a tagállamok legerősebb vezetői lettek. Orbán Viktor, Emmanuel Macron és Friedrich Merz a háttérben megmutatták: Európa igazi irányítói a nemzeti érdekeket képviselő miniszterelnökök. A magyar kormányfő a legnagyobb győzelmet aratta, amikor lesöpörte az asztalról a vétójog eltörlésére vonatkozó brüsszeli kísérletet! A francia elnök és a német kancellár pedig – Brüsszel terveivel szembemenve – elgáncsolták a vitatott európai drónfal ötletét. Von der Leyen tervei zátonyra futottak – a vezetést átvették a nemzetek!
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!