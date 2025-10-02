NASA hivatalos bejelentése – A kínai Három-szurdok-gát elmozdította a Föld tengelyét – Rövidebbek lettek a napok + videó

Megosztás itt:

A mérnöki csoda megváltoztatta a Föld forgását

A kínai Három-szurdok-gát a Jangce folyón a világ legnagyobb vízerőműve, amelyet elsődlegesen árvízvédelem, vízenergia-hasznosítás és a navigáció javítása céljából építettek. Az építészeti és mérnöki csúcsteljesítménynek számító létesítmény azonban olyan következményekkel járt, amelyekről korábban sok tudós úgy gondolta, hogy lehetetlenek: megváltoztatta a bolygó alapvető fizikai jellemzőit.

10 Billió gallon víz, 2 centiméteres eltolódás

A NASA Goddard Űrközpontjának tudósai hivatalosan is megerősítették, hogy a gát által visszatartott, mintegy 10 billió gallon víz súlya a jelenség fő mozgatórugója. Ez a gigantikus víztömeg extrém terhelést ró a földkéreg azon pontjára, ahol a tározó található.

Befolyásolja a bolygón belüli tömeg eloszlását (a kéreg alatti részek súlyának újraelosztását). Ezek összességében befolyásolják a Föld tehetetlenségi nyomatékát és a forgást. A tudósok szerint a tömeg ezen újraelosztása okozta a Föld forgástengelyének körülbelül két centiméteres eltolódását és a napok hosszának 0,06 mikroszekundumos rövidülését.

Az emberi tevékenység gigaeseményei

Bár a két centiméter elenyészőnek tűnik, a bolygófizika szempontjából jelentős. A hatás hasonló olyan természeti gigaeseményekhez, mint például a 2004-es indiai-óceáni cunami, amely a tektonikus mozgások miatt szintén eltolta a Föld tengelyét és néhány mikroszekundummal lerövidítette a napot.

A mostani NASA-megállapítások rámutatnak a tudósok által egyre hangsúlyozottabb problémára: az emberi tevékenység – a geofizikai hatáselemzés nélküli gigantikus projektek révén – már képes a nagy természeti katasztrófákkal összemérhető mértékben befolyásolni a Föld forgását és tengelyét.

Ez a felfedezés különösen fontos Kína szempontjából, mivel Peking megerősítette: a tibeti fennsík keleti peremén egy újabb, a Három-szurdok-gátéval vetekedő méretű gátat tervez építeni. Ha az új projekt elindul, annak szintén lehet mérhető hatása bolygónk fizikai jellemzőire.

Forrás: Origo/Világgazdaság