Naponta több száz illegális bevándorló köt ki Spanyolországban a javuló tengerviszonyok miatt + videó

Miközben folyamatosan érkeznek új emberek, a már itt élő bevándorlókkal is sok a gond. Megint letartóztattak egy marokkói férfit, aki a hét elején a saját szomszédja ellen követett el szexuális erőszakot. A nő a vallomásában elmondta, hogy a férfi áthívta magához cigizni és beszélgetni, amivel még nem lett volna gond, de amikor haza akart menni, a férfi a karjánál fogva megpróbálta visszatartani. Kisebb szóváltás után ki tudott jönni a lakásából, viszont észrevette, hogy eltűnt a mobilja, amit megpróbált békésen visszaszerezni. A támadó azt mondta, hogy menjen be érte a lakásba, amit meg is tett, ezután viszont berángatta őt az egyik szobába és szexuális aktusra kényszerítette. A nő, aki tudott arról, hogy a marokkói drogot használ, végül úgy tudott megszabadulni tőle, hogy azt színlelte, hogy minden rendben és rávette a férfit arra, hogy menjenek el együtt kábítószerért. Végül az utcán szakította ki magát a férfi szorításából és jelentette fel őt azonnal szexuális erőszakért.

Valósággá válik az a migrációs dráma, amire a spanyol hatóságok már hetekkel ezelőtt figyelmeztettek. Már eddig is jóval több illegális bevándorló érkezett Spanyolországba mint tavaly, de mivel jelentősen javultak a tengerviszonyok, most indul csak meg az igazi hullám. A héten már minden egyes nap több százan kötöttek ki, elsősorban a Kanári-szigeteken, volt hogy 24 óra leforgása alatt több mint 600-an értek partot. Közben a Marokkóval szomszédos Ceutát is ostromolják még mindig. Tegnap a marokkói csendőrség már a második katonai tábort állította fel a határ mellett, hogy még nagyobb erővel lépjenek fel azok ellen, akik a tengerbe akarnak ugrani, hogy úszva jussanak át a határon. A spanyol hatóságok azt mondják, hogy hiába dolgoznak szüntelenül a marokkói kollégákkal, így is körülbelül 300 embernek sikerült már átúsznia Spanyolországba. A kiskorúaknak fenntartott ceutai befogadóállomáson már több mint félezer gyerek van, ami négyszer több annál mint amire tervezték.

