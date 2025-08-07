Napok óta tombol az erdőtűz Dél-Franciaországban + videó

Megosztás itt:

A tűzoltók már harmadik napja küzdenek a Franciaországban tomboló erdőtűzzel, melynek már legalább egy halálos áldozata van.

A friss műholdképeken jól látszik, hogy mekkora területet érintett a pusztítás. A lángok másfél Párizsnyi területet perzseltek fel. A felvételek hatalmas, elszenesedett területeket és leégett falvakat mutatnak Dél-Franciaországban.

Az Európai Unió válságkezelési biztosa közösségi oldalán fejezte ki szolidaritását. Hadja Lahbib úgy fogalmazott, az Unió készen áll más országokból a tűzoltók és tűzoltó repülőgépek mozgósítására, amennyiben szükség lesz rá.