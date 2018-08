Napok óta nem mozdult Fritz, elaltatták

2018. AUGUSZTUS 21., KEDD KATONAI TISZTELETADÁS MELLETT, ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ JELENLÉTÉBEN FELVONTÁK MAGYARORSZÁG NEMZETI LOBOGÓJÁT AZ AUGUSZTUS 20-AI ÁLLAMI ÜNNEPEN. ÁDER JÁNOS: A JÖVÕT MA MÉG LEHET FORMÁLNI, ÉS EBBEN IS ÉRDEMES ÁLLAMALAPÍTÓ KIRÁLYUNK PÉLDÁJÁT KÖVETNI. NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK: SZENT ISTVÁN EZER ÉVE SZIKLÁRA HELYEZTE A MAGYAR NÉP JÖVÕJÉT. EMMI: NEVELÕSZÜLÕK ÉS GYEREKEK HAJÓKRÓL NÉZHETTÉK VÉGIG A VÍZI ÉS LÉGI PARÁDÉT. A SZENT ISTVÁN-BAZILIKÁN BELÜL ÚJ HELYRE, A BEJÁRATNÁL LÉVÕ MÁRIA-OLTÁRRA KERÜL A SZENT JOBB. VALÓDI PROBLÉMÁKRA VALÓDI MEGOLDÁST KÍNÁL A MI HAZÁNK MOZGALOM JELENTETTE KI TOROCZKAI LÁSZLÓ. JOBBIK: MAGYARORSZÁGNAK A SKANDINÁV MODELLT KELL KÖVETNIE A TÁRSADALOMSZERVEZÉSBEN. A KÖVETKEZÕ HÉTEN TOVÁBB APADHAT A DUNA VÍZSZINTJE, PEDIG EGY HAJÓZÁSI SZAKEMBER MÁR MOST TRAGIKUSNAK NEVEZTE A HELYZETET. AZ AKADOZÓ ÁRUSZÁLLÍTÁS NEMZETGAZDASÁGI SZINTEN IS ÉREZHETÕ KÁROKAT OKOZHAT. ÚJABB SIKERES MÛTÉTET VÉGEZTEK EL A BANGLADESI SZIÁMI IKREK SZÉTVÁLASZTÁSÁN DOLGOZÓ MAGYAR ORVOSOK. ELHELYEZTÉK AZ ÚJ FEJLESZTÉSEK ALAPKÖVÉT ZALAEGERSZEGEN, A GÖCSEJI FALUMÚZEUMBAN. MIKE POMPEO AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK NEVÉBEN JÓKÍVÁNSÁGAIT FEJEZTE KI A MAGYAR NÉPNEK SZENT ISTVÁN ÜNNEPE ALKALMÁBÓL. POMPEO: A MAGYAR BEVÁNDORLÓK HOZZÁJÁRULTAK AZ AMERIKAI TÁRSADALOMHOZ, A MÛVÉSZETEKTÕL KEZDVE AZ ÜZLETEN ÁT EGÉSZEN A TECHNIKAI FEJLESZTÉSEKIG. ISMÉT A MENEDÉKKÉRÕK SZÉTOSZTÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL AZ EU-T AZ OLASZ KÖZLEKEDÉSI MINISZTER. KIEMELTÉK A MORANDI-HÍD ROMJAI ALÓL GENOVÁBAN A HÁROM UTOLSÓ, ELTÛNTKÉNT NYILVÁNTARTOTT EMBER HOLTTESTÉT. FELBORULT EGY ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓKAT SZÁLLÍTÓ MIKROBUSZ SZERBIÁBAN, 14-EN MEGSÉRÜLTEK. AZ OLASZ KÖZLEKEDÉSI MINISZTER ENGEDÉLYEZTE, A BELÜGYMINISZTER MEGTAGADTA 177 MIGRÁNS PARTRASZÁLLÁSÁT. HÁROM NAP ALATT A MÁSODIK MEDVÉT GÁZOLTÁK EL A ROMÁNIAI A1-ES AUTÓPÁLYÁN AGERPRES. KREML: A VILÁGKERESKEDELEM SZABÁLYAIT SÉRTIK AZ ÉSZAKI ÁRAMLAT-2 ELLEN TERVEZETT AMERIKAI SZANKCIÓK. AZ ÉSZAKI ÁRAMLAT-2 ÜGYÉBEN LENGYELORSZÁG WASHINGTON OLDALÁN ÁLL JELENTETTE KI A LENGYEL KÜLÜGYMINISZTER. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK TWITTER-BEJEGYZÉSEIBEN A KÖZÖSSÉGI MÉDIA SZERINTE DISZKRIMINATÍV GYAKORLATÁT BÍRÁLTA. TRUMP FELELÕSSÉGGEL TARTOZIK A SAJTÓ FELÉ JELENTETTE KI A TÁVOZÓ ENSZ-FÕBIZTOS. A GAZDASÁGI CSÕD SZÉLÉN ÁLLÓ VENEZUELÁBAN, HÉTFÕN ÖT NULLÁT VÁGTAK LE A HELYI PÉNZNEM VÉGÉRÕL. BRAZÍLIA EGYIK ÁLLAMA BÍRÓSÁGHOZ FORDULT A VENEZUELAI BEVÁNDORLÁSI HULLÁM MEGFÉKEZÉSÉT KÉRVE. FERENC PÁPA: AZ EGYHÁZ ELISMERI, HOGY NEM LÉPETT FEL A PEDOFIL PAPOK ÁLDOZATAI VÉDELMÉBEN. TÁMADÁSOK SOROZATÁT HAJTOTTÁK VÉGRE RENDÕRÖK ELLEN CSECSENFÖLDÖN, EGY RENDÕR ÉS NÉGY TÁMADÓ ÉLETÉT VESZTETTE. TÖBB MINT EGY MILLIÓAN KERÜLTEK A HATÓSÁGOK ÁLTAL LÉTREHOZOTT TÁBOROKBA AZ ÁRVÍZ SÚJTOTTA DÉL-INDIAI KERALÁBAN. A SOPRONI RENDÕRÖK ELFOGTAK EGY 35 ÉVES HELYI FÉRFIT, AKI A GYANÚ SZERINT MEGRONGÁLT EGY TEMPLOMOT. HAT, MAGUKAT SZÍR MIGRÁNSNAK VALLÓ EMBERT TARTÓZTATTAK FEL A BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDÕRÖK, AKIK JOGELLENESEN PRÓBÁLTAK BEJUTNI AZ ORSZÁGBA. HOSSZAN TARTÓ BETEGSÉG UTÁN ELHUNYT HEINEK OTTÓ, A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELNÖKE.