Napl napra duzzad a migránskaraván

Továbbvonult az 5 ezer fős menekültkaraván az Egyesült Államok felé egy mexikói úton. A latin-amerikai ország ugyanis megnyitotta előttük a határt. Az amerikai elnök azonban azt ígéri, az ország déli határán nem jutnak át és a hadsereget is odavezényli.

Több ezer, főként hondurasi menekült vonul az Egyesült Államok felé egy mexikói úton, miután a latin-amerikai ország megnyitotta előttük a határt, mert képtelenek voltak feltartóztatni az 5 ezer fős tömeget. A másfél kilométer hosszú karavánban gyerekek és nők is menetelnek.

A hondurasi kormány nem segít senkinek. Még akkor sem, ha mozgássérült. Nézzek meg ezeket az embereket itt, nincs munkájuk, de elhagyják az országot . - mondja ez Sergio Cazeres, egy hondurasi tolókocsis férfi.

Üdvözöljék Donald Trumpot. Meglátogatjuk - tette hozzá a férfi kísérője.

Pénteken a mexikói határon összecsapás tört ki az egyenruhások és a tömeg több tagja között. Emiatt sokan visszafordultak hazájukba.

Korábban Enrique Pena Nieto mexikói elnök azt közölte. a hatóságok tájékoztatták a karaván tagjait arról, hogy aki be akar lépni, megfelelő úti okmányokkal megtehetik, vagy menedékkérelmet is benyújthatnak, ebben az ENSZ segít nekik.

Honduras a drogbandák tevékenysége és a kábítószerkereskedelem miatt az egyik legveszélyesebb ország a világon. A 9 milliós államban a lakosság több mint kétharmada szegénységben él. Kitörést keresve a világszervezet becslései szerint évente több mint félmillióan lépik át illegálisan Mexikó déli határát, hogy azon áthaladva elérjék az ígéret földjét.

Arra kérjük ennek az országnak a kormányát, hogy segítsen nekünk, engedjenek minket keresztül. Nagyon nehéz az országunkban, Hondurasban nagyon nehéz. Nem akarunk ott élni. Ez az igazság. A szegénység elviselhetetlen. Gyerekeink vannak Hondurasban, támogatni kell őket, de nincs munka – mondja Mario, az egyik hondurasi migráns.

Sokan most összetákolt csónakokkal keltek át a Mexikó és Guatemalával határán lévő folyón, csakhogy, közel sem biztos, hogy be is léphetnek majd az Egyesült Államok területére.

Donald Trump hétvégi twitter-üzeneteiben a Demokrata pártot tette felelőssé a karavánért, és a bevándorlási törvények azonnal megváltoztatását követelte. Az amerikai elnök azt ígérte, minden erőt mozgósítottak a szerinte illegális idegenek megállítása érdekében. Trump szerint ha nem tudnak Mexikóban menedékért folyamodni, az amerikai hatóságok visszaküldik azokat, akik be akarnak jutni az országba. Ezért lezárják az Egyesült Államok déli határát, és a katonaságot is odavezénylik.