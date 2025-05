Megosztás itt:

A tárcavezető szerint nincs meg a szükséges tagállami támogatása annak, hogy megállapítsák, Magyarország megsérti az uniós értékeket. A miniszter kitért arra is, hogy most már nyíltan össze akarják kötni az eljárást Magyarország Ukrajnával kapcsolatos álláspontjával, ami jogszerűtlen. A részletekről Bugnyár Zoltán számolt be, Brüsszelből.