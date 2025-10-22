Napindító – Bóka János: Az európai unió az ukrajnai háborús konfliktus elhúzásában érdekelt + videó

Mit szól ehhez Brüsszel? Diplomáciai diadal Budapesten + videó

A Louvre-ban történt rablás előtt már borzolta a kedélyeket egy elképesztő kincslopás Párizsban

A fizikai kasztrálást is törvénybe foglalná Lázár János pedofil bűnözők esetében + videó

Az orosz külügyminiszter cáfolta a békecsúcs elhalasztásáról szóló híreket + videó

A háborús lobbi pánikja: a BBC lefújta a békecsúcsot?

Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó

Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó

A Magyar Nemzet publicistája a Harcosok órájában mondta el véleményét Ruszin-Szendi Romulusz legutóbbi egyik kijelentéséről.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Kapcsolódó tartalmak

Donald Trump nem adott egyértelmű választ arra, hogy elmarad-e a budapesti békecsúcs Az elnök azokra a korábbi értesülésekre reagálva, miszerint a közeli jövőben nem történik meg a Budapestre tervezett találkozója az orosz államfővel, azt mondta, hogy "rengeteg dolog történhet", és nem határoztak erről a kérdésről.

Az orosz külügyminiszter cáfolta a békecsúcs elhalasztásáról szóló híreket + videó Az orosz külügyminiszter azzal kapcsolatban nyilatkozott, hogy arról röppentek fel hírek, hogy elmarad a budapesti békecsúcs.