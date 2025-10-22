Napindító – Bóka János: Az európai unió az ukrajnai háborús konfliktus elhúzásában érdekelt + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az elnök azokra a korábbi értesülésekre reagálva, miszerint a közeli jövőben nem történik meg a Budapestre tervezett találkozója az orosz államfővel, azt mondta, hogy "rengeteg dolog történhet", és nem határoztak erről a kérdésről.
Méltó módon emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről Belgrádban. A Beli Dvor palotában tartott ünnepélyes fogadáson Magyar József Zoltán nagykövet mondott beszédet, az eseményt pedig egy nagyszabású magyar "Ízek Utcája" koronázta meg, bemutatva a magyar gasztronómia és kultúra gazdagságát.