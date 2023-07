Napindító - A franciaországi zavargások okai

Megosztás itt:

"A mostani zavargások is az 1940-es évekig vezethető vissza, onnantól kezdve ugyanis rengeteg bevándorlót fogadott be Franciaország a felbomlott gyarmatbirodalmakból. Tömegével érkeztek Afrikából az emberek, akiket a nagyobb városokban blokkokban helyeztek el. Eleinte dolgozni jöttek, de az 1970-es évektől kezdtek elgettósodni ezek a városrészek, amelyeknek a süllyedése a mai napig tart." - mutatott rá a kezdetekre Tárik Meszár, aki szerint ezek a városi gettók, a benne lakók a felelősek a mostani zavargásokért is.

A teljes beszélgetés: