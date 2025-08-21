Nagyváradra is megérkezett a virágkarnevál + videó

Megosztás itt:

Több ezren látogattak ki Nagyvárad központjába, ahol hatalmas érdeklődéssel fogadták a Debrecenből érkező virágkocsikat. Az esemény a Magyar Kultúra Napjai rendezvénysorozaton belül valósult meg, amit a nagyváradi önkormányzat is támogatott.

Nagyvárad és Debrecen közös kocsija a Tükrünk a világ felé, hagyomány és megújulás elnevezéssel a szecesszió szellemiségét idézi. A Bihar megyei RMDSZ szervezésében a négy kocsi pénteken Bihar megye magyarok lakta térségeiben is látható lesz. A virágkocsik érkezését ünnepi műsorral fogadják majd a helybeliek.