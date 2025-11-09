Keresés

Külföld

Nagyszabású terrorellenes akció zajlott Szíriában

2025. november 09., vasárnap 07:23 | MTI
hadsereg Szíria iszlám Állam

Szíriában országos megelőző műveletet hajtottak végre az Iszlám Állam terrorszervezet sejtjei ellen – közölte szombaton a belügyminisztérium szóvivője, Nureddin eb-Baba.

  Nagyszabású terrorellenes akció zajlott Szíriában

A szíriai biztonsági erők 61 razziát hajtottak végre, hetvenegy embert vettek őrizetbe, robbanószereket és fegyvereket foglaltak le – közölte a szóvivő az állami al-Ihbarija televízióban.

A razziákat Ahmed es-Saraa szíriai elnök washingtoni látogatása előtt tartották, amelyen az ideiglenes szíriai államfő Donald Trump amerikai elnökkel találkozik és csatlakozik az amerikai vezetésű Iszlám Állam elleni szövetséghez.

Egy amerikai kormányilletékes korábban közölte, hogy Washington fontolgatja katonai jelenlétét Szíriában, hogy hatékonyan harcolhasson az Iszlám Állam ellen.

Fotó: Shutterstock

 

Baleset történt az M1-es autópályán Bőny közelében

Baleset történt az M1-es autópályán Bőny közelében

 Szalagkorlátnak hajtott egy kisbusz vasárnap reggel az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bőny közelében, a 108-as kilométernél - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és az Útinform.

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

