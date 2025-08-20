Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 20. Szerda István napja
Jelenleg a TV-ben:

Tűzijáték 2025

Következik:

Híradó 21:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Külföld

Nagyszabású akcióban az izraeli hadsereg

2025. augusztus 20., szerda 20:25 | MTI
hadművelet Gázaváros Háború Izraelben

Izrael megkezdte a Gázaváros ellen tervezett hadműveletének első lépéseit - jelentette be szerdán Efi Defrin, az izraeli hadsereg (IDF) katonai szóvivője újságíróknak nyilatkozva.

  • Nagyszabású akcióban az izraeli hadsereg

"Megkezdtük az előkészítő műveleteket, és erőink már ellenőrzésük alatt tartják a város egyes külső területeit" - mondta Defrin, akit a The Jerusalem Post című helyi lap idézett a honlapján.

"Fokozzuk a Hamász elleni támadást Gázavárosban, a terrorista szervezet kormányzati és katonai terrorjának fellegvárában" - emelte ki a szóvivő.

Úgy fogalmazott, hogy a Hamász - amely korábban ellenőrzése alatt tartotta a Gázai övezetet - most már egy "meggyötört és megsebesült" gerillaerő.

Közleményt adott ki Benjámin Netanjahu miniszterelnök hivatala is, és ebben azt írták, hogy a kormányfő utasítást adott a gázavárosi műveletek előkészítésének felgyorsítására. Határidőt a közlemény nem tartalmazott.

Efi Defrin megerősítette azt is, hogy a héten mintegy 60 ezer behívólevelet fognak elküldeni, illetve további 20 ezret a hónap végéig.

Hangsúlyozta: a hadsereg arra törekszik, hogy elegendő helyet biztosítson a gázai civilek számára a biztonságos evakuáláshoz, valamint arra, hogy hozzájussanak a segélyekhez és az orvosi ellátáshoz.

A hadsereg korábban arról is beszámolt , hogy a Hamász 15-nél is több fegyverese tűnt fel alagutakból és támadt izraeli katonákra egyebek között páncéltörő rakétákkal Hán-Júnisz térségében, délre Gázavárostól. Az összecsapásban egy katona súlyosabb, kettő pedig könnyebb sebeket kapott. Defrin elmondta, hogy vizsgálatot indítottak ebben az ügyben.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Hatalmas fordulat jön az időjárásban, ezt jobb, ha tudja!

Ünnepi szentmisét és Szent Jobb Körmenetet tartanak a budapesti Szent István-bazilikában + videó

„Folyamatosan a történtekre gondolok, többször elsírtam magam” – Drámai nyilatkozatot adott a halálos futóverseny főszervezője

A Qarabag edzője reagált Robbie Keane vádjaira a budapesti BL-mérkőzés után

Hétéves, szívbeteg kislányt ért életveszélyes kutyatámadás Kemecsén

Péter intézkedik

Bizonyíték van arra, hogy Raskó György pénzeli a Tisza Pártot + videó

FTC: „Lesznek kompromisszumok” – fejlemények Abu Fani átigazolási ügyében

Kamera örökítette meg Magyar Péter újabb orbitális hazugságát + videó

További híreink

Kamera örökítette meg Magyar Péter újabb orbitális hazugságát + videó

Németh Balázs: Geszti Péter megnyilvánulása igazi suttyó, prosztó poén volt + videó

Új milliárdosa van az országnak

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Németh Balázs: Geszti Péter megnyilvánulása igazi suttyó, prosztó poén volt + videó
2
Szent István Rend kitüntetésben részesült Kapu Tibor és Farkas Bertalan + videó
3
Kamera örökítette meg Magyar Péter újabb orbitális hazugságát + videó
4
Óriási elismerés érte Kerkez Milost
5
Elkezdődött a Debreceni Virágkarnevál felvonulása
6
Már a baloldali elemzőcégek szerint is apad a Tisza Párt előnye + videó
7
Magyarország születésnapján minden eddiginél látványosabb tűzijáték várja a Duna-partra látogatókat + videó
8
Az azeri csapat felülmúlta a Ferencvárost
9
Vezércikk – Óriási szerepe lehet hazánknak a békefolyamatban + videó
10
Hatalmasat fordul az időjárásunk

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!