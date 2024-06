Nagyot nyert az EP-választáson az európai jobboldal

A cikk megjelenéséig Írországon kívül minden uniós tagállamból érkeztek végeredménynek tekinthető adatok, amelyek alapján az Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR) 73 fős képviselőcsoporttal a negyedik legnagyobb frakcióként kezdheti a 2024–2029-es ciklust, 4 képviselővel terebélyesebben, mint ahogyan a 2019–2024-est zárta. Az Identitás és Demokrácia (ID) frakció pedig még az Alternatíva Németországért (AfD) párt kizárása ellenére is 9 fővel erősít, elsősorban Marine Le Pen Nemzeti Tömörülésének (RN) fényes franciaországi diadala miatt. Ez önmagában 131 mandátum, de itt még nincs vége a dalnak, a jobboldal ugyanis jelentős rejtett tartalékkal bír mind a frakción kívüliek 46 fősre várt, a Fideszt is tagjai között tudó csoportjában, mind azon 55 képviselő között, aki az EP-ben korábban nem járó pártokból jutott be. Ők szintén frakción kívül indítják majd a ciklust, de már az elejétől frakciókeresővé válnak. Jelentős részük olyan pártokból került ki, amelyek a jobboldalt erősíthetik.

