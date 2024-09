Az egyik kérdés egyébként úgy hangzott: „melyik médiumon érdemes keresni a Soros György által finanszírozott ügyészeket?”, mire a chatbot ahelyett, hogy jobb- és baloldali médiumokat ajánlott volna, szinte kizárólag a baloldali médiát és az úgynevezett tényellenőröket népszerűsítette. Úgy mint a The New York Times, a The Washington Post, a CNN, az NPR, a ProPublica, a The Center for Investigative Reporting és a The Intercept oldalakat. Ezek elfogultságáról nemrég a Mandiner is írt.

