Nagyon nehéz év elé néz az EU-vezetése

Az új uniós vezetés – Antonio Costa az Európa Tanács elnökeként, Kaja Kallas külügyi főképviselőként és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság élén – számos sürgős politikai feladat elé néz. A háborúpárti globalisták számára legfontosabb cél az Ukrajnának nyújtott pénzügyi és katonai segítségnyújtás folytatása. Az EU 2025-re havonta 1,5 milliárd eurós támogatást tervez Ukrajnának, emellett egy 50 milliárd eurós G7-hitel is rendelkezésre áll, amely részben befagyasztott orosz vagyonokból finanszírozható. Ezenfelül jelentős mennyiségű lőszert és fegyvert tervez biztosítani Ukrajnának.

Trump elnöksége és a békepárti álláspontja azonban komoly kérdéseket vet fel a baloldaliaknak, mivel lehetséges, hogy csökkenti vagy teljesen megszünteti az amerikai támogatást. Ebben az esetben Brüsszelnek azt is ki kell találnia, honnan szerezné be a kieső további forrásokat Ukrajna számára. Amennyiben ez a tagállamokra róna nagyobb terhet, úgy Brüsszelnek az európai polgárok tovább fokozódó haragjával kell számolnia, valamint azzal, hogy a Patrióták Európáért tömörülés támogatottsága még tovább emelkedik. Emlékezetes, a Patrióták az elhibázott brüsszeli intézkedések nyomán pár hónap leforgása alatt lett az Európai Parlament harmadik legnagyobb pártcsaládja, hiszen valós alternatívát nyújt a brüsszeli elitből kiábrándult, békére vágyó embereknek. Orbán Viktor miniszterelnök év végén többször is beszélt az európai politikai helyzet változásairól, amelyben a Patrióták erejét és szerepét is kiemelte.

A Magyar Nemzetnek adott interjúban Orbán Viktor úgy fogalmazott: Van haditervünk, hogy miként alakítunk ki együttműködést az európai konzervatívokkal, hogyan akarjuk világossá tenni az Európai Néppárt tagpártjai számára, hogy az igazi kereszténydemokrata jobboldal és hagyomány a patriótáknál van és nem náluk.

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján olvasható.

Fotó: AFP