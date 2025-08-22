Keresés

Külföld

„Nagyon dühös vagyok” – üzente Orbán Viktornak Donald Trump

2025. augusztus 22., péntek 15:29 | HírTV
támadás Barátság kőolajvezeték Orbán Viktor Donald Trump kőolajszállítás

Rövid időn belül már harmadjára érte támadás a Barátság-kőolajvezetéket az orosz-belorusz határnál az éjszaka. Emiatt ismét leállt a szállítás Magyarország és Szlovákia felé. A külgazdasági és külügyminiszter facebook oldalán közölte, a kormány felszólította Brüsszelt, hogy vegye elejét a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásoknak. A történtekkel kapcsolatban a miniszterelnök Donald Trumphoz fordult, aki válaszában kiállt a magyarok mellett.

  • „Nagyon dühös vagyok” – üzente Orbán Viktornak Donald Trump

A 14. ukrán drónezred megtámadta Oroszország Brjanszk területén a Barátság-kőolajvezetéket. Ezzel rövid időn belül már harmadszor érte támadás a Barátság-kőolajvezetéket. A külgazdasági és külügyminiszter úgy reagált: ezekkel a támadásokkal Ukrajna nem Oroszországnak árt elsősorban, hanem Magyarországnak és Szlovákiának, hiszen a Barátság-kőolajvezeték kulcsszerepet játszik hazánk energiaellátásában.

Politikai nyomásgyakorlás a Barátság kőolajvezeték ismételt megtámadása – ezt már a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője mondta a híradónknak. Hortay Olivér szerint nem véletlen, hogy rövid időn belül már harmadjára éri támadás a kőolajvezetéket, Orbán Viktor ugyanis nem írta alá az ukrán uniós csatlakozást sürgető dokumentumot. A szakértő szerint Kijev így próbálja kizsarolni, hogy Magyarország támogassa uniós törekvéseit.

A Barátság kőolajvezetéket érő sorozatos támadásokkal kapcsolatban a miniszterelnök is Donald Trumphoz fordult. Orbán Viktor azt írta: az ukránok rendre szétlövik a barátság kőolajvezetéket. Ezt csinálták az északi áramlattal is. Ott is csak kiderült az igazság.

Válasz levelében Donald Trump úgy fogalmazott

nem szeretem ezt hallani. Nagyon dühös vagyok emiatt. Mondd meg ezt Szlovákiának is. Te vagy a nagy barátom.

A kőolajvezetéket ért újabb támadás hírére a MOL is reagált. A társaság közölte: A régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált.

Letartóztatták az Északi Áramlat gázvezeték-robbantás egyik fő gyanúsítottját + videó

Szijjártó Péter: a kormány felszólította Brüsszelt, hogy vegye elejét a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásoknak

Orbán Viktor: Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására

Gyönyörű magyar sikerek a kajak-kenu világbajnokságon

Gyönyörű magyar sikerek a kajak-kenu világbajnokságon

A magyar versenyzők három érmet szereztek a péntek délutáni döntőkben a milánói kajak-kenu világbajnokságon: Csikós Zsóka K-1 1000 méteren, Csizmadia Kolos pedig K-1 200 méteren lett első, míg a férfi kajak négyes másodikként ért célba 500 méteren.
Földrengés volt Romániában

Földrengés volt Romániában

 Közepesnek minősített földrengést észleltek péntek délután a romániai Gorj megyében - közölte a román Országos Földtani Intézet (INFP).

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

