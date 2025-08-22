„Nagyon dühös vagyok” – üzente Orbán Viktornak Donald Trump

Megosztás itt:

A 14. ukrán drónezred megtámadta Oroszország Brjanszk területén a Barátság-kőolajvezetéket. Ezzel rövid időn belül már harmadszor érte támadás a Barátság-kőolajvezetéket. A külgazdasági és külügyminiszter úgy reagált: ezekkel a támadásokkal Ukrajna nem Oroszországnak árt elsősorban, hanem Magyarországnak és Szlovákiának, hiszen a Barátság-kőolajvezeték kulcsszerepet játszik hazánk energiaellátásában.

Politikai nyomásgyakorlás a Barátság kőolajvezeték ismételt megtámadása – ezt már a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője mondta a híradónknak. Hortay Olivér szerint nem véletlen, hogy rövid időn belül már harmadjára éri támadás a kőolajvezetéket, Orbán Viktor ugyanis nem írta alá az ukrán uniós csatlakozást sürgető dokumentumot. A szakértő szerint Kijev így próbálja kizsarolni, hogy Magyarország támogassa uniós törekvéseit.

A Barátság kőolajvezetéket érő sorozatos támadásokkal kapcsolatban a miniszterelnök is Donald Trumphoz fordult. Orbán Viktor azt írta: az ukránok rendre szétlövik a barátság kőolajvezetéket. Ezt csinálták az északi áramlattal is. Ott is csak kiderült az igazság.

Válasz levelében Donald Trump úgy fogalmazott

nem szeretem ezt hallani. Nagyon dühös vagyok emiatt. Mondd meg ezt Szlovákiának is. Te vagy a nagy barátom .

A kőolajvezetéket ért újabb támadás hírére a MOL is reagált. A társaság közölte: A régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált.