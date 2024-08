Nagy ünnep lesz szombaton az erdélyi Bözödújfaluban

A templomszentelésre az egykori Bözödújfalu lakóinak hagyományos, évente megtartott találkozóján kerül sor. A szombaton, helyi idő szerint 11 órakor kezdődő ünnepségen katolikus mise és unitárius istentisztelet is lesz, az épületre Péter Arthur római katolikus főesperes, Kovács István unitárius püspök és Kató Béla erdélyi református püspök mond áldást. Az ünnepségre az Erdőszentgyörgyön és a környező településeken élő, de a világ különböző tájaira elkerült bözödújfalusiakat is hazavárják.

Your browser does not support the video tag.