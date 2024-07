Nagy jobboldali előretörés az EP-ben, a patrióták sikerét sokan szerették volna a magukénak tudni + videó

"Mind-mind olyan pártokat sikerült a Fidesznek maga mellé állítania és közösséget vállalni, akikkel egyébként már nemzeti szinten is nagyon jól együttműködtek. Tehát a Patrióták Európáért, mondhatjuk, hogy ez a nemzeti erőknek, a nemzetközi együttműködésnek a gyümölcse, hiszen most tényleg elérték azt a nagy célt, amit, én azt gondolom, hogy nagyon sok párt célul tűzött ki. És még csak röviden annyit, hogy azért az is egy nagyon fontos szempont, én azt gondolom, hogy ha már itt az ellenerőkről volt szó, hogy hát azért nagyjából három, tehát nagyjából megközelíti a 200 főt az összes jobboldali pártnak a száma a képviselői csoportoktól függetlenül, tehát itt, hogyha nem nézzük a pártlogókat, vagy a pártcsalád logókat, akkor látható, hogy mennyire nagy jobboldali előretörés történt itt az Európai Parlamentben."

